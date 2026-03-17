تشديدات حاسمة من محافظ أسوان لمواجهة التعديات على أراضى الدولة

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة المواجهة الحازمة لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة ، وعدم السماح بتنفيذ أعمال البناء المخالف إستغلالاً لفترة إجازة عيد الفطر المبارك من خلال تحرير المحاضر الرادعة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين من خلال تحويلهم إلى النيابة العسكرية وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وصون ممتلكات الشعب فى أراضيه .

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مديرى الجهات التنفيذية المعنية .

كما أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، والذى يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وكلف المحافظ المسئولين بكافة الجهات بأهمية التعامل الميدانى الجاد والحازم مع ملف المتغيرات المكانية ، وإزالة التعديات المستحدثة التى يتم رصدها عبر المنظومة أولاً بأول فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية ، وأيضاً مجلس الوزراء ، ووزارة التنمية المحلية بما يضمن تحقيق الإنضباط الكامل ومنع أى مخالفات جديدة .

إزالة التعديات

ووجه المهندس عمرو لاشين بإعداد تقارير تقييم أداء دورية لرؤساء المراكز والمدن ، وأيضاً لمديرى الإدارات الهندسية ومسئولى المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية ، حيث سيتم الإستناد إلى هذه التقارير فى تحديد مدى كفاءة القيادات التنفيذية وإستمرارها فى مواقعها .

وطالب عمرو لاشين بضرورة إعداد تقارير يومية شاملة بكافة الأحداث والمستجدات التى تشهدها الوحدات المحلية ، وأيضاً مديريات الخدمات المختلفة ، وإرسالها للمكتب الفنى لمحافظ أسوان بما يتيح المتابعة اللحظية وسرعة إتخاذ القرارات اللازمة أولاً بأول ، وذلك بهدف فرض الإنضباط العام ، وفى نفس الوقت تعزيز هيبة الدولة داخل الشارع الأسوانى .