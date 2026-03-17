محافظ أسوان يدشن مبادرة سكة خير لتوفير ألف وجبة إفطار للأسر الأولى بالرعاية

دشن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مبادرة “ سكة خير”، والتى أطلقها البنك الزراعى المصرى بالتعاون مع مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة بهدف توزيع ألف وجبة إفطار للأسر المستحقة والفئات الأولى بالرعاية داخل قرى أبو الريش بحرى وخور أبو سبيرة والمقلة والشيخ على ، وذلك فى إطار دعم منظومة التكافل الإجتماعى وإدخال البهجة على الأسر البسيطة داخل القرى والمناطق النائية خلال شهر رمضان المعظم ، ولاسيما القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”.

يأتى ذلك فى إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعى المصرى ، وحرصه على تعزيز دوره المجتمعى فى دعم الفئات الأولى بالرعاية لتحقيق التكافل الإجتماعى حيث تمثل مبادرة " سكة خير" أحد المبادرات المجتمعية التى ينفذها البنك لمساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة ، ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة.

وشهد تدشين الحملة الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، والدكتور يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى بأسوان ، وأحمد عبد النعيم عضو مجلس أمناء مؤسسة بنك الخير ، ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى .

فيما أكد المهندس عمرو لاشين أن هذه المبادرات الإنسانية تعكس نموذجاً مشرفاً للتعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى بما يسهم فى دعم الأسر البسيطة ومساندة محدودى الدخل ، موضحاً بأنه يتم مراجعة جودة محتويات الوجبة من المطاعم المنتجة لها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، وهو ما يتم تطبيقه داخل كافة موائد الرحمن خلال الشهر الكريم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وأعرب محافظ أسوان عن خالص شكره وتقديره للبنك الزراعى المصرى ومؤسسة بنك الخير على جهودهما فى تنفيذ هذه المبادرات المجتمعية ، والتى تستهدف رعاية البسطاء وتقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً بما يجسد روح التكاتف والتراحم بين مختلف فئات المجتمع ، مطالباً بالتوسع فى تقديم المساعدات وتنوعها ، مع التركيز على المناطق النائية والبعيدة داخل القرى والنجوع لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة من الخدمات المجتمعية التى يتم تقديمها للفئات المستحقة بهذه المناطق على الوجه الأكمل .