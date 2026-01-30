قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك الأهلي ينتزع الفوز القاتل على المقاولون
عيب ولا يليق | انفعال بسمة وهبة بسبب أحمد العوضي
الأهلي يفتتح فرعًا لأكاديمية كرة القدم في الرياض
قالها صريحة للدكتور | بسمة وهبة تكشف عن رواية مثيرة في أزمة إمام عاشور
مينفعش تكوني مطربة | كواليس لقاء غير عادي بين هاني مهنا وشيرين
لجنة تحكيم التلاوة لمحمد القلاجي : موهبة نفيسة .. قلب النبي يفرح بما يسمعه
إيران تهدد بإشعال المنطقة | مستشار المرشد : كشفنا خطط العدو .. والنيران ستحرق الجميع
عقوبة صدور رائحة كريهة من سيارتك أو دخان كثيف بتعديلات قانون المرور الجديدة
وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
رئيس الكاف يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025 ويؤكد الالتزام بعقوبات رادعة

موتسيبي
موتسيبي
حمزة شعيب

 أصدر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاف بيانًا رسميًا تناول فيه الأحداث التي شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، والذي انتهى بفوز منتخب السنغال بهدف دون رد، وما صاحبه من انسحاب بعض لاعبي السنغال من أرض الملعب قبل صافرة النهاية اعتراضًا على قرارات الحكم.

وأكد موتسيبي في بيانه تمسكه، إلى جانب اللجنة التنفيذية ورؤساء الاتحادات الأعضاء الـ54، بالحفاظ على نزاهة وسمعة كرة القدم الأفريقية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، مشددًا على أن حماية مسابقات الاتحاد الأفريقي تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

الالتزام بالعقوبات والانضباط

وأوضح رئيس الكاف أنه شعر بخيبة أمل كبيرة تجاه ما وصفه بالأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال النهائي، مشيرًا إلى اطلاعه الكامل على قرارات مجلس الانضباط التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء 28 يناير 2026. وأكد احترامه الكامل لقرارات الهيئات القضائية داخل الاتحاد، مع الالتزام بتنفيذها دون استثناء.

مراجعة اللوائح والقوانين

وفي إطار التعامل مع مثل هذه الوقائع، أعلن موتسيبي دعوته لعقد اجتماع للجنة التنفيذية من أجل مراجعة لوائح الاتحاد، وعلى رأسها مدونة قواعد السلوك، بهدف منح الهيئات القضائية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات مناسبة ورادعة على المخالفات الجسيمة التي تمس النظام الأساسي أو تسيء إلى سمعة ونزاهة كرة القدم الأفريقية.

دعم الحكام وتقنية VAR

وأشار البيان إلى التحسن الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في مستوى الحكام الأفارقة، ومشغلي تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ومراقبي المباريات، سواء من حيث الجودة أو النزاهة والاستقلالية. وأكد رئيس الكاف عزم الاتحاد تخصيص موارد مالية وفنية إضافية لضمان وصول التحكيم الأفريقي إلى أعلى المستويات العالمية.

 

واختتم موتسيبي بيانه بالتأكيد على أن من أولى القرارات التي اتخذها عند توليه رئاسة الكاف كانت ضمان استقلالية ونزاهة لجنة الحكام، وأن تضم مرشحين من جميع الاتحادات الأعضاء، إلى جانب نخبة من أفضل الحكام وأكثرهم احترامًا في القارة.

 وأعرب عن ثقته في أن الإجراءات والتغييرات الجارية ستسهم في ترسيخ مكانة كرة القدم الأفريقية، لتظل محط احترام وإعجاب على الصعيد العالمي.

موتسيبي كاف نهائي كأس أمم إفريقيا

