قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حق مشروع | رئيس الاتحاد السنغالي يتحدّي «كاف»: لن نسلّم كأس الأمم الأفريقية للمغرب
تحقيق قانوني ضد مُروّجي الشائعات .. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء قسم شرطة بالشرقية
ضربات مكثفة تهز إسرائيل.. صواريخ متعددة الرؤوس تمطر تل أبيب انتقامًا لاغتيــ.ـال «لاريجاني»
حادث مروّع .. إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية
سعر الدواجن وصل لكام.. البيض سجل 150 جنيها للكرتونة
الهلال الأحمر يكرم أبطال مسلسل صحاب الأرض
دعاء ليلة 28 رمضان .. كلمتان مجابتان بسرعة البرق
إنذار عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان قرية العاقبية في جنوب لبنان
على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد
انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية
من الاتهام إلى التكريم .. ممر شرفي لمُعتمر مصري بعد ثبوت براءته يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
نجوم «برشامة» يحتفلون بالعرض الخاص قبل انطلاقه في السينمات .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يُشارك في تكريم أبطال مسلسل «صحاب الأرض» | صور

شارك السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في تكريم فريق عمل مسلسل "صُحاب الأرض" الذي يوثق جزء مهم من الرواية الفلسطينية المصرية العربية لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، وما تزال ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الهلال الأحمر المصري في القاهرة.

جاء ذلك بناء على دعوة تلقاها من مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والدكتورة آمال الإمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وبحضور السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وحضور نوعي مصري ودولي غفير.

وكرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة الهلال الأحمر المصري، أمس الثلاثاء، فريق عمل مسلسل "صحاب الأرض" خلال ندوة نظمها الهلال الأحمر على مسرح المؤسسة، بحضور الدكتورة أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر، وعدد من صُنّاع الدراما.

وشملت مراسم التكريم الفنان كريم إدريانو، والفنانة إيناس الفلال، والفنان إياد نصار، والفنان عصام السقا، إلى جانب المنتج أحمد طارق، والمنتجة دينا كريم، والمؤلف محمد هشام عبيه، وذلك تقديرًا لدورهم في تقديم عمل درامي يجسد الجهود الإنسانية المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأكدت وزيرة التضامن، أن تكريم فريق العمل يسلط الضوء على قوة الفن في توثيق الواقع ونقل رسائل التضامن والإنسانية، مشيدة بجهود الهلال الأحمر في دعم المتضررين، والمشاركة الفاعلة في إنتاج العمل الذي جمع بين الفن والرسالة الإنسانية.

وفي وقت سابق، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن شكرها لصنّاع مسلسل "صحاب الأرض"، لإيمانهم بدور الهلال الأحمر المصري والقضية الفلسطينية، وذلك عبر منشور على صفحتها بموقع "فيس بوك"، مؤكدة فخرها بما وصفته بقيادات شابة تحكي عنها الدراما وسيخلدها التاريخ، ومشيدة بالدكتورة أمال إمام كقيادة نسائية متميزة، وبالدور التاريخي للهلال الأحمر المصري الممتد لأكثر من 115 عامًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة

الاهلي

ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم

منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يد الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك تحسم ختام دوري محترفي اليد

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 28.. نيللى كريم تنتصر.. ومها نصار وأحمد سعيد عبدالغني أمام القضاء

نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني

هل يمكن لمرضى السكري تناول كحك العيد؟.. اعرف الكمية المسموحة

نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان
نصائح لمرضى السكري لتناول كحك العيد بأمان

لإدخال الفرحة.. كيف تسعد أطفالك في العيد بأقل التكاليف؟

كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟
كيف تُسعد أبناءك في العيد بتكاليف بسيطة؟

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد