مندوب فلسطين بالجامعة العربية يُشارك في تكريم أبطال مسلسل «صحاب الأرض» | صور

شارك السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في تكريم فريق عمل مسلسل "صُحاب الأرض" الذي يوثق جزء مهم من الرواية الفلسطينية المصرية العربية لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، وما تزال ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الهلال الأحمر المصري في القاهرة.

جاء ذلك بناء على دعوة تلقاها من مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والدكتورة آمال الإمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وبحضور السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وحضور نوعي مصري ودولي غفير.

وكرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة الهلال الأحمر المصري، أمس الثلاثاء، فريق عمل مسلسل "صحاب الأرض" خلال ندوة نظمها الهلال الأحمر على مسرح المؤسسة، بحضور الدكتورة أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر، وعدد من صُنّاع الدراما.

وشملت مراسم التكريم الفنان كريم إدريانو، والفنانة إيناس الفلال، والفنان إياد نصار، والفنان عصام السقا، إلى جانب المنتج أحمد طارق، والمنتجة دينا كريم، والمؤلف محمد هشام عبيه، وذلك تقديرًا لدورهم في تقديم عمل درامي يجسد الجهود الإنسانية المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأكدت وزيرة التضامن، أن تكريم فريق العمل يسلط الضوء على قوة الفن في توثيق الواقع ونقل رسائل التضامن والإنسانية، مشيدة بجهود الهلال الأحمر في دعم المتضررين، والمشاركة الفاعلة في إنتاج العمل الذي جمع بين الفن والرسالة الإنسانية.

وفي وقت سابق، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن شكرها لصنّاع مسلسل "صحاب الأرض"، لإيمانهم بدور الهلال الأحمر المصري والقضية الفلسطينية، وذلك عبر منشور على صفحتها بموقع "فيس بوك"، مؤكدة فخرها بما وصفته بقيادات شابة تحكي عنها الدراما وسيخلدها التاريخ، ومشيدة بالدكتورة أمال إمام كقيادة نسائية متميزة، وبالدور التاريخي للهلال الأحمر المصري الممتد لأكثر من 115 عامًا.