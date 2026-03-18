نائب محافظ الوادي الجديد يشهد تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية الجديدة بالداخلة

في مشهدٍ احتفالي مهيب يعكس مكانة القرآن الكريم في وجدان المجتمع؛ شهد السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم ، احتفالية تكريم الفائزين في المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم، التي أُقيمت بقرية الجديدة بمركز الداخلة، عقب الافطار الرمضاني بمشاركة واسعة من أبناء مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، وذلك تحت رعاية كريمة من السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الداخلة والأستاذ حامد الشيخ رئيس مركز بلاط والأستاذ سلامة علي رئيس مركز الفرافرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية.

وخلال كلمته، نقل كجك تهنئة وتحيات محافظ الوادى الجديد، مؤكدًا دعم المحافظة لحفظة كتاب الله وتشجيع النشء على التمسك بالقيم الدينية السمحة؛ مشيدًا بمستوى التنظيم واتساع قاعدة المشاركة التي بلغت ٣٣٥ متسابقًا من مختلف الفئات العمرية والمستويات، حيث جرى تكريم العشرة الأوائل بكل مستوى وفقًا للفئات العمرية من ١٢ عامًا فأكثر.

كما تضمن التكريم إهداء رحلة عمرة لأحد حفظة القرآن الكريم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب منح جوائز مالية قيمة مقدمة من أحد أبناء القرية.