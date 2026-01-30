طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي تفاصيل جديدة في أزمة إمام عاشور في تخلفه عن رحلة تنزانيا.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره يانج افريكانز عصر غد السبت في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال المصدر إن إمام عاشور تحدث إلي الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي ليلة السفر إلي تنزانيا وقال له بنتي عندها كورونا وانا عندي مشاكل جامدة ومش عارف اتحرك وتعبان جدا.

تابع: الدكتور أحمد جاب الله رد عليه وقال له نصا تعالي واحنا هنشوف ما استفز إمام عاشور وقال له ازاي اجي وانا تعبان وبنتي تعبانة واضطره لإغلاق الهاتف .

أضاف: إمام عاشور توجه إلي مستشفي الشفا وتحديدا للطبيب الذي كان يعالج الراحل إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الوطني السابق وخضع للعلاج رفقة ابنته.

أشار إلي أن إمام عاشور يمتلك تقارير طبيه من طبيب الراحل إيهاب جلال تفيد تفاصيل مرضه على أن يتم تقديمها إلي وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي.