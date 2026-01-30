أنا عيّان جدا | أول تعليق من إمام عاشور بعد أزمة مباراة يانج أفريكانز

أصدر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بيانًا مطولًا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ردّ فيه على ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق، مؤكدًا أن ما تم تداوله يحمل قدرًا كبيرًا من المغالطات وعدم الدقة.

وأوضح عاشور أنه لم يرفض أي قرار صادر عن النادي، مشددًا على احترامه الكامل للمؤسسة ولإدارتها، مؤكدًا أن مسؤولي الأهلي على دراية تامة بكافة تفاصيل موقفه.

وكشف اللاعب أنه تعرض لوعكة صحية شديدة تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة والتهابات بالمعدة بشكل غير طبيعي، ما استدعى تناوله لمضادات حيوية، وهو ما تسبب في عدم قدرته على السفر.

وأضاف إمام عاشور أنه تواصل مع الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وأبلغه بظروفه الصحية، مؤكدًا أن الإجراء كان غير كافٍ، وكان من المفترض التواصل مع الكابتن وليد صلاح الدين لإبلاغ المدير الفني بالإجراءات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات، إلا أن سوء التنسيق أدى لما حدث.

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه تواصل بالفعل مع الكابتن وليد صلاح الدين في وقت لاحق، مؤكدًا خضوعه الكامل لقرارات النادي، وموجهًا الشكر لجماهير الأهلي على دعمها الدائم له، مؤكدًا فخره بارتداء القميص الأحمر واللعب لنادٍ بحجم الأهلي، الأكبر في أفريقيا.

وشدد عاشور على أنه لم ولن يفكر يومًا في أي تصرف يسيء للنادي أو لجماهيره، مؤكدًا أنه تشرف بارتداء قميص الأهلي لمدة ثلاث سنوات، ولم يُقصّر خلالها في حق النادي أو جماهيره.

واختتم إمام عاشور بيانه بالتأكيد على اعتزازه بانتمائه للأهلي، معتبرًا أن وجوده داخل القلعة الحمراء ودعم جماهيرها يعوضه عن أي شيء، متمنيًا التوفيق له ولزملائه والجهاز الفني، وتحقيق الانتصارات التي تسعد جماهير الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي توقيع عقوبة الإيقاف على لاعبه إمام عاشور لمدة أسبوعين، ضمن حزمة من العقوبات الانضباطية التي فرضها النادي عقب تخلف اللاعب عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وشملت العقوبات إيقاف إمام عاشور عن المشاركة في المباريات لمدة أسبوعين، إلى جانب تغريمه ماليًا مبلغ 1.5 مليون جنيه، مع خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد طوال فترة الإيقاف، في إطار سياسة النادي الصارمة للحفاظ على الانضباط داخل الفريق.