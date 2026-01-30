مش في الزمالك | منشور مثير من الدردير عن أزمة إمام عاشور مع الأهلي

سخر الناقد الرياضي عمرو الدردير من أزمة اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي مع فريقه الأحمر.

القلعة البيضاء

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مفيش ازمات في الزمالك ".

وشهدت تدريبات فريق الزمالك اليوم الجمعة اليوم عودة 3 عناصر أساسية استعدادا للقاء المصري البورسعيدي بعد غد الأحد.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق المصري البورسعيدي بعد غد الأحد فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وشهد مران نادي الزمالك اليوم عودة المغربي محمود بنتائج وعودة أحمد ربيع فيما واصل عبدالله السعيد تدريباته مع الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي فى كأس الكونفدرالية.