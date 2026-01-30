الجولة النهائية تشعل صراع اللقب في ثالث بطولات "مينا تور" بالساحل الشمالي بسلسلة جولف مصر

تتواصل فعاليات بطولة مراسي 2 للجولف، ثالث بطولات "مينا تور "ضمن سلسلة جولف مصر . وتتجه الأنظار إلى الجولة الختامية غدا بعد اشتداد المنافسة على قمة الترتيب في ملعب ادريس مراسي بالعلمين.

وشهدت البطولة أداءً لافتًا يعكس قوة سلسلة جولف مصر ودورها المتنامي في ترسيخ مكانة مصر على خريطة الجولف العالمية.

وتقاسم الصدارة أربعة لاعبين عند مجموع عشرة ضربات تحت المعدل، يتقدمهم الويلزي جاك ديفيدسون الذي سجل إنجازًا بارزًا بمعادلته الرقم القياسي للملعب بعدما أنهى جولته بنتيجة 63 ضربة (-9)، وهو الرقم ذاته الذي حققه الأيرلندي أليكس ماجواير خلال بطولة مراسي 1 الأسبوع الماضي.

ويشاركه الصدارة كل من الإنجليزي كيرتس كنايبس، والإيطالي جيوفاني مانزوني، والإسباني خوان سالاما، في صراع مفتوح على اللقب مع دخول الجولة النهائية.

وأكد ديفيدسون أن استغلاله للظروف الجوية الهادئة المميزة بالساحل الشمالي كان عاملًا حاسمًا في تحقيق هذه النتيجة، مشيرًا إلى ثقته في أدائه واستمرارية مستواه خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أظهر كنايبس قوة ذهنية كبيرة بالعودة بعد بداية صعبة، بينما عبّر مانزوني عن رضاه بالثبات في الأداء، واقترب سالاما من انتزاع الصدارة منفردًا لولا إهداره ضربة حاسمة في الحفرة الأخيرة، ما يمهد ليوم ختامي حافل بالإثارة.

وتواصل بطولة مراسي 2 تأكيد نجاح سلسلة مينا تور التي تضم أربع بطولات ضمن سلسلة جولف مصر، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي لكل بطولة ونقاط معتمدة في التصنيف العالمي للجولف.

وتُختتم سلسلة "مينا تور" الأسبوع المقبل بإقامة البطولة الرابعة والاخيرة في نادي مدينتي للجولف بالقاهرة، في محطة جديدة تعزز من مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية لرياضة الجولف.