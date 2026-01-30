قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
سفير الخرطوم بالقاهرة: الدعاوى حول تقييد وجود السودانيين في مصر "أوهام"
الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو
موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر .. وعدد أيام العطلة للقطاعين العام والخاص
السيد البدوي : عودة حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية
شاهد استمرار توافد نجوم دراما رمضان 2026 إلى حفل الشركة المتحدة
شحنة يورانيوم.. داعـ ش يعلن مسئوليته عن هجوم على قاعدة جوية في النيجر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الجولة النهائية تشعل صراع اللقب في ثالث بطولات "مينا تور" بالساحل الشمالي بسلسلة جولف مصر

أحمد عبد القوى

تتواصل فعاليات بطولة مراسي 2 للجولف، ثالث بطولات "مينا تور "ضمن سلسلة جولف مصر . وتتجه الأنظار إلى الجولة الختامية غدا بعد اشتداد المنافسة على قمة الترتيب في ملعب ادريس مراسي  بالعلمين.

وشهدت البطولة أداءً لافتًا يعكس قوة سلسلة جولف مصر ودورها المتنامي في ترسيخ مكانة مصر على خريطة الجولف العالمية.

وتقاسم الصدارة أربعة لاعبين عند مجموع عشرة ضربات تحت المعدل، يتقدمهم الويلزي جاك ديفيدسون الذي سجل إنجازًا بارزًا بمعادلته الرقم القياسي للملعب بعدما أنهى جولته بنتيجة 63 ضربة (-9)، وهو الرقم ذاته الذي حققه الأيرلندي أليكس ماجواير خلال بطولة مراسي 1 الأسبوع الماضي.

ويشاركه الصدارة كل من الإنجليزي كيرتس كنايبس، والإيطالي جيوفاني مانزوني، والإسباني خوان سالاما، في صراع مفتوح على اللقب مع دخول الجولة النهائية.

وأكد ديفيدسون أن استغلاله للظروف الجوية الهادئة المميزة بالساحل الشمالي كان عاملًا حاسمًا في تحقيق هذه النتيجة، مشيرًا إلى ثقته في أدائه واستمرارية مستواه خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أظهر كنايبس قوة ذهنية كبيرة بالعودة بعد بداية صعبة، بينما عبّر مانزوني عن رضاه بالثبات في الأداء، واقترب سالاما من انتزاع الصدارة منفردًا لولا إهداره ضربة حاسمة في الحفرة الأخيرة، ما يمهد ليوم ختامي حافل بالإثارة.

وتواصل بطولة مراسي 2 تأكيد نجاح سلسلة مينا تور  التي تضم أربع بطولات ضمن سلسلة جولف مصر، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي لكل بطولة ونقاط معتمدة في التصنيف العالمي للجولف. 

وتُختتم سلسلة "مينا تور" الأسبوع المقبل بإقامة البطولة الرابعة والاخيرة في نادي مدينتي للجولف بالقاهرة، في محطة جديدة تعزز من مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية لرياضة الجولف.

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

النصر السعودي

الشوط الأول .. تعادل سلبي بين النصر والخلود في الدوري السعودي

نيوم

بمشاركة حجازي .. نيوم يتقدم على ضمك بثنائية نظيفة بالشوط الأول بالدوري السعودي

إمام عاشور

أمير هشام يكشف عن مفاجآت في أزمة إمام عاشور.. تفاصيل

بالصور

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

