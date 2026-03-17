قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بمشاركة الناتو.. قمة ثلاثية في لندن تناقش دعم أوكرانيا والتحديات الإقليمية

استضافت العاصمة البريطانية لندن اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، والأمين العام لـحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي وتطورات الأوضاع الأمنية في أوروبا.
وبحسب بيان نشر على موقع الحلف اليوم الثلاثاء " يؤكد هذا الاجتماع رفيع المستوى استمرار التزام حلف شمال الأطلسي بدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا خلال عام 2026".
وقد تناول الاجتماع التنسيق المشترك في مجال إنتاج الأسلحة، بهدف دعم القدرات الدفاعية لـأوكرانيا وتعزيز الأمن الأوروبي، إلى جانب بحث سبل دعم منظومات الدفاع الجوي وتوفير الاحتياجات اللازمة لها، مع التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ مخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة.
كما ناقش القادة تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما المرتبطة بـإيران، وانعكاساتها على الأمن في أوروبا، حيث شدد الجانبان البريطاني والأطلسي على ضرورة الحفاظ على الاهتمام الدولي بملف أوكرانيا في ظل تعدد الأزمات.
في سياق متصل، شهدت الزيارة توقيع اتفاق شراكة دفاعية بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التقنيات الدفاعية، خاصة الطائرات دون طيار، والاستفادة من الخبرات الأوكرانية في هذا المجال، إلى جانب دعم تطوير قدرات صناعية مشتركة.
كما يتضمن الاتفاق دعم إنشاء مركز تميز في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الدفاعية، في إطار جهود توسيع التعاون التقني والعسكري بين الجانبين.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، مشدداً على أهمية الحفاظ على التركيز الدولي على الأزمة الأوكرانية والعمل نحو تحقيق تسوية تضمن الاستقرار.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تلقي فيه التطورات في الشرق الأوسط بظلالها على أولويات المجتمع الدولي، وسط مساعٍ متواصلة لتعزيز التنسيق بين الحلفاء ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
مهر/س ا م ي

زيلينسكي الأمين العام ناتو التعاون الدفاعي الأوضاع الأمنية أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

