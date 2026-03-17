رئيس وزراء لبنان يبحث مع السفير الفرنسي جهود وقف التصعيد الإسرائيلي

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماجرو.

وتركزت المباحثات بين الجانبين حول تطورات الوضع في لبنان والمنطقة والجهود الرامية إلى وقف التصعيد الاسرائيلى.

يذكر فى هذا الصدد أن رئيس وزراء لبنان كان قد تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، جدد خلاله دعم فرنسا للبنان على الصعيدين السياسي والإنساني وأكد مواصلة الجهود لوقف التصعيد.

من ناحية أخرى، أعلنت الخطوط الجوية اللبنانية، "شركة طيران الشرق الأوسط"، في بيان اليوم، تأجيل الرحلة العارضة المقررة غدًا الأربعاء من دبي وإليها والتى تحمل رقم ME1428/1429 إلى موعد أخر، وذلك نظرًا إلى الأوضاع المستجدة في مطار دبي الدولي وطلبت من الركاب عدم التوجه إلى المطار سواء في بيروت أو دبي.