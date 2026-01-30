الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا

حقق فريق الهلال السوداني فوزًا ثمينًا على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أهداف المباراة

افتتح محمد عبد الرحمن التسجيل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 45+3، وأضاف جان كلود الهدف الثاني بعد بداية الشوط الثاني مباشرة في الدقيقة 49. فيما سجل آرثر سيلز هدف تقليص الفارق لصن داونز في الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بفوز الهلال 2-1.

ترتيب المجموعة

بهذا الفوز، انفرد الهلال السوداني بصدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما تراجع صن داونز إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

طاقم التحكيم

قاد المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي محمود ناجي، وعاونه على الخطوط كل من سمير جمال وأحمد توفيق، بينما تولى محمود بسيوني مهمة الحكم الرابع. وأشرف على المباراة من خارج الملعب المراقب أنجيسوم أوجباريم من إريتريا، فيما تم تعيين الرواندي جولس كارانجوا منسقًا عامًا للجولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

نظام البطولة

يذكر أن دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا يعتمد على نظام المجموعات منذ نسخة 2017، حيث تنقسم الأندية الـ16 إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق. تقام المباريات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، مع أفضلية إقامة مباريات الإياب على ملاعب الأندية المتصدرة للمجموعات.