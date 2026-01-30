قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
هادي رياض : حققت حلم عمري بالانضمام لنادي القرن .. وأتمنى الفوز بجميع البطولات

هادي رياض
هادي رياض
إسلام مقلد

أعرب هادي رياض، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بانضمامه رسميًا إلى صفوف الأهلى مؤكدًا أنه حقق حلم الطفولة بارتداء القميص الأحمر.

وقال رياض في تصريحات لمنصات النادي الرسمية: الانضمام للأهلي كان بمثابة حلم العمر بالنسبة لي، وتمسكت باللعب لنادي القرن ورفضت التفكير في أي عروض أخرى، وكنت مستعدًا للتضحية بأي شيء من أجل ارتداء قميصه.

وأضاف: عندما دخلت من بوابة النادي شعرت بشيء لايمكن وصفه، و استعدت ذكريات الطفولة وحلم اللعب للأهلي، والحمد لله الحلم أصبح حقيقة، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الجماهير ومسؤولي النادي.

تحدث رياض عن بداياته في كرة القدم قائلًا: بدأت في أكاديمية لكرة القدم بقريتي، وأدين بالفضل للكابتن محمد لاشين أول مدرب لي. لعبت في أكثر من أكاديمية ثم وقعت لنادي شربين وتم تصعيدي للفريق الأول في سن 16 عامًا، ولعبت 3 مواسم في الممتاز ب، ثم انتقلت إلى وادي دجلة ثم كفر الشيخ، وبعدها انتقلت إلى نادي بتروجت بقرار من الكابتن ربيع ياسين.

وتطرق الوافد الجديد إلى مفاوضات النادي معه قائلًا: اسمي طُرح في فترات سابقة، وكانت مجرد ترشيحات ليس أكثر لكن المفاوضات الرسمية بدأت في يناير الجاري. أول مسؤول تحدث معي كان الكابتن سيد عبدالحفيظ، وكانت مكالمة ودية أكد خلالها تمسك الأهلي بالتعاقد معي، وأن النادي يقدر رغبتي وتمسكي باللعب له.

وأضاف: تلقيت عروضًا من داخل وخارج مصر، لكن رغبتي الأولى والأخيرة كانت اللعب للأهلي وتحقيق حلم الطفولة.

وأوضح رياض أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، لافتًا إلى أن مركزه الأساسي مدافع، ويلعب أيضًا كظهير أيمن ولاعب وسط، واستفاد كثيرًا من المشاركة في أكثر من مركز مع الكابتن ربيع ياسين ثم الكابتن سيد عيد.

وأكد تطلعه للمنافسة مع زملائه اللاعبين، مشددًا على أنه شرف كبير بالنسبة له التواجد مع لاعبين أصحاب خبرات ولديهم رصيد كبير من البطولات وموضحا أن المنافسة بينهم تصب في مصلحة الفريق.

واسترسل لاعب الأهلي حديثه قائلًا: متعطش للفوز بجميع البطولات مع الأهلي، سواء الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق إنجاز جديد للفريق لم يسبق الوصول إليه.

وتحدث رياض عن ذكرياته مع الأهلي قائلًا: تمنيت التواجد مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 أمام الصفاقسي، وما زال هدف الكابتن محمد أبوتريكة عالقًا في ذهني. كما تابعت مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية الأخيرة وتمنيت أن أكون جزءًا من الفريق.

وأوضح أنه يحب أجواء الجماهير في المدرجات، وكان يردد أغاني الأهلي مع الجماهير خلال المباريات التي تجمع بين الأهلي وبتروجت. 

وقال الوافد الجديد إن مثله الأعلى محليًا وائل جمعة، وعالميًا كارلوس بويول، وبرشلونة فريقه المفضل عالميًا.

وتحدث عن دعم زملائه بالفريق قائلًا: تواصل معي كريم فؤاد واستقبلني في أول يوم، وكذلك سبق ان تواصلت مع محمد مجدي أفشة قبل انتقاله إلى الاتحاد السكندري ومحمد شريف.

كما أكد على تشجيع أسرته للأهلي قائلًا: والدي أهلاوي جدًا وكان حلمه أن ألعب في الأهلي، ووالدتي كانت دائمًا تدعو الله أن يحقق حلمي.

واختتم هادي رياض تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قائلًا: أنا واحد من جمهور الأهلي قبل أن أكون لاعبًا، كنت أبكي إذا ودع الفريق أي بطولة. والجماهير هي اللاعب رقم 12، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم ونحقق جميع البطولات ونحتفل معهم بالألقاب.

