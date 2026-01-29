لاعب جديد من بتروجت يدخل حسابات الأهلى بعد صفقة هادى رياض

نجح النادي الأهلي في إنهاء صفقة ضم هادي رياض، مدافع فريق بتروجت، لتصبح الصفقة الخامسة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة تهدف لتعزيز خط الدفاع قبل إغلاق الميركاتو.

وخلال مفاوضات إنهاء الصفقة، أعاد الأهلي فتح النقاش حول إمكانية التعاقد مع توفيق محمد، الظهير الأيسر لفريق بتروجت، رغم التعاقد سابقًا مع المغربي يوسف بلعمرى لتدعيم مركز الظهير الأيسر. ورغم استئناف الحديث عن الصفقة، ما زالت المفاوضات في مرحلة استفسارات شفوية ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

من جانبه، عبر نادي بتروجت عن تقديره للمدافع هادي رياض بعد انتقاله إلى الأهلي، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي على "فيس بوك" صورة للاعب مع تعليق: "شكراً هادي رياض"، تأكيدًا على إتمام الصفقة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الأهلي لتعزيز صفوفه ومواصلة تدعيم الخطوط الدفاعية استعدادًا للمباريات القادمة في الموسم الجاري.