دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
لاعب جديد من بتروجت يدخل حسابات الأهلى بعد صفقة هادى رياض

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

نجح النادي الأهلي في إنهاء صفقة ضم هادي رياض، مدافع فريق بتروجت، لتصبح الصفقة الخامسة للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة تهدف لتعزيز خط الدفاع قبل إغلاق الميركاتو.

وخلال مفاوضات إنهاء الصفقة، أعاد الأهلي فتح النقاش حول إمكانية التعاقد مع توفيق محمد، الظهير الأيسر لفريق بتروجت، رغم التعاقد سابقًا مع المغربي يوسف بلعمرى لتدعيم مركز الظهير الأيسر. ورغم استئناف الحديث عن الصفقة، ما زالت المفاوضات في مرحلة استفسارات شفوية ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

من جانبه، عبر نادي بتروجت عن تقديره للمدافع هادي رياض بعد انتقاله إلى الأهلي، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي على "فيس بوك" صورة للاعب مع تعليق: "شكراً هادي رياض"، تأكيدًا على إتمام الصفقة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الأهلي لتعزيز صفوفه ومواصلة تدعيم الخطوط الدفاعية استعدادًا للمباريات القادمة في الموسم الجاري.

