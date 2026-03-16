من إعادة بناء الفريق إلى مشروع كامب نو.. أبرز التحديات التي تنتظر خوان لابورتا في ولايته الجديدة فى رئاسة برشلونة؟

عاد خوان لابورتا إلى المشهد بقوة بعد فوزه الكبير في انتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني ليبدأ مرحلة جديدة من قيادة النادي الكتالوني وسط طموحات واسعة بإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية على الصعيدين المحلي والأوروبي في وقت لم تغب فيه رسائل المصالحة مع أساطير النادي وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء فوز لابورتا بعد مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي حيث شارك نحو 42% من الأعضاء في عملية التصويت التي جرت على مدار يوم كامل بإجمالي بلغ 48 ألفًا و480 صوتًا ليحصد لابورتا نسبة كبيرة من الأصوات وصلت إلى 68.18% متفوقًا بفارق واضح على منافسه فيكتور فونت الذي حصل على 29.78% فقط من الأصوات.

سعادة كبيرة ورسالة طموح

وأعرب لابورتا عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى رئاسة برشلونة مؤكدًا أن الثقة التي منحه إياها أعضاء النادي تمثل دافعًا قويًا للعمل خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس برشلونة عقب إعلان فوزه: "هذه النتيجة تسعدنا للغاية وتمنحنا قوة هائلة والحقيقة أننا نعجز عن التعبير بالكلمات عن مدى تقديرنا لهذه الثقة. لن يوقفنا أحد وأنا على يقين بأن السنوات المقبلة ستحمل الكثير من الإنجازات الرائعة لبرشلونة" .

وأشار لابورتا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات لكنه شدد على أن إدارة النادي تملك رؤية واضحة لإعادة برشلونة إلى القمة سواء على المستوى الرياضي أو الإداري.

مشروع "كامب نو" في صدارة الأولويات

وأكد لابورتا أن من أبرز الملفات التي ستحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة استكمال مشروع إعادة تطوير ملعب "كامب نو" والذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ النادي.

وأوضح أن العمل مستمر في المشروع وأن الإدارة تسعى إلى الانتهاء من إعادة بناء وتطوير الملعب بحلول عام 2027 وهو الموعد الذي يسبق الجدول الزمني المخطط له سابقًا بعام كامل في خطوة تعكس رغبة الإدارة في تسريع وتيرة العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.

كما شدد على أن برشلونة سيواصل الدفاع عن مصالحه في مواجهة أي تحديات أو هجمات قد يتعرض لها على الساحتين المحلية والقارية مؤكدًا أن النادي سيظل قويًا ومتماسكًا في مواجهة أي ضغوط خارجية.

إشادة بدور فليك وديكو

وحرص رئيس برشلونة على توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإدارة الرياضية للنادي مشيدًا بالدور الذي لعبه الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق إلى جانب المدير الرياضي البرتغالي ديكو.

وأشار لابورتا إلى أن الثنائي كان لهما دور محوري في النجاحات التي حققها الفريق خلال الموسم الماضي والتي توجها بالفوز بالثلاثية المحلية وهو ما يعكس العمل الكبير الذي تم داخل النادي خلال الفترة الأخيرة.

رسالة خاصة إلى ميسي

ولم تغب قضية ليونيل ميسي عن حديث لابورتا حيث وجه رسالة خاصة إلى أسطورة برشلونة وقائد إنتر ميامي الأمريكي حاليًا مؤكدًا أن العلاقة بين النجم الأرجنتيني والنادي ستظل قوية مهما حدث.

وقال لابورتا: " بالنسبة لي سيكون أمرًا رائعًا أن نعيد وصل ما انقطع مع ميسي. لقد قلنا من قبل إن ليونيل يستحق تكريمًا يليق بتاريخه مع النادي بل ويستحق أيضًا أن يكون له تمثال في ملعب كامب نو".

وأضاف أن إقامة تمثال لميسي في الملعب ستكون خطوة رمزية تعكس حجم المكانة التي يتمتع بها في تاريخ برشلونة مؤكدًا أن العظماء فقط هم من يحصلون على مثل هذا التكريم داخل النادي.

أبواب برشلونة مفتوحة للأساطير

وأكد لابورتا أن أبواب برشلونة ستظل مفتوحة دائمًا أمام ميسي مشيرًا إلى أن ارتباطه بالنادي لا يزال قائمًا بالطريقة التي يراها النجم الأرجنتيني مناسبة.

وقال: " ميسي سيظل مرتبطًا ببرشلونة بالطريقة التي يريدها هو و لقد اتخذ موقفه خلال هذه الانتخابات وأنا أحترم ذلك. فعل ما رأى أنه يجب أن يفعله لكن أبواب النادي ستظل مفتوحة له دائمًا للمساهمة في تعزيز عظمة هذه المؤسسة" .

كما أشار إلى أن العديد من نجوم برشلونة السابقين يرغبون في الحفاظ على علاقتهم بالنادي موضحًا أنه أجرى بالفعل محادثات مع عدد من الأساطير من بينهم الكاميروني صامويل إيتو والإسباني سيرجيو بوسكيتس.

وأوضح لابورتا أن النادي يسعى لإيجاد طرق مختلفة لتعزيز ارتباط هؤلاء اللاعبين بتاريخ برشلونة وإشراكهم في مستقبله.

علاقة قوية مع الإدارة المؤقتة

وفي سياق متصل تحدث لابورتا عن المرحلة الانتقالية التي قاد فيها رافائيل يوستي النادي بشكل مؤقت قبل إجراء الانتخابات مؤكدًا تقديره الكبير له.

وقال رئيس برشلونة إنه سيكون سعيدًا للغاية إذا نجح يوستي في تحقيق إنجازات كبيرة مع النادي خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أنه يعتبره بمثابة أخ له.