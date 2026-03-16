لابورتا رئيسًا لبرشلونة حتى 2031 بعد فوزه في الانتخابات

حَسَمَ خوان لابورتا، سباق رئاسة برشلونة؛ بعد فوزه في الانتخابات التي جرت مؤخرًا، متفوقًا على منافسه فيكتور فونت؛ ليواصل قيادته للنادي الكتالوني حتى عام 2031 في ولاية جديدة يأمل خلالها في استكمال مشروعه الرياضي والإداري.

انتصار انتخابي يعزز استقرار برشلونة

جاء فوز لابورتا بعد منافسة انتخابية قوية، إلا أن أصوات أعضاء النادي منحت الثقة للرئيس الحالي للاستمرار في منصبه لسنوات إضافية.

ويعكس هذا الفوز، رغبة جماهير وأعضاء برشلونة في الحفاظ على الاستقرار الإداري، خاصة في ظل التحسن النسبي الذي شهده النادي خلال الفترة الأخيرة.

وتُعد هذه الولاية الجديدة امتدادًا لمشروع لابورتا الذي بدأه من أجل إعادة النادي إلى قمة الكرة الأوروبية، سواء على المستوى الرياضي أو الاقتصادي.

استمرار المشروع الرياضي مع فليك وديكو

ومن المنتظر أن يشهد النادي استمرار العمل بالمشروع الرياضي الحالي بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، إلى جانب المدير الرياضي ديكو.

ويهدف هذا الثلاثي إلى بناء فريق قادر على المنافسة بقوة في البطولات المحلية والأوروبية، مع التركيز على تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة إلى جانب النجوم الحاليين، بما يتماشى مع فلسفة برشلونة المعروفة.

طموحات المرحلة المقبلة

يدخل برشلونة المرحلة المقبلة بطموحات كبيرة، حيث يسعى لابورتا إلى مواصلة تحسين الوضع المالي للنادي، إلى جانب تعزيز قوة الفريق الأول لتحقيق المزيد من الألقاب.

كما يطمح مسؤولو النادي إلى استعادة الهيبة القارية للفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الحفاظ على المنافسة القوية في الدوري الإسباني.

وبفوز لابورتا في الانتخابات؛ يبدأ برشلونة فصلًا جديدًا من الاستقرار الإداري والرياضي، في محاولة لكتابة صفحة جديدة من النجاحات في تاريخ النادي الكتالوني.