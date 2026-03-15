تير شتيجن ممنوع من التصويت في برشلونة.. تفاصيل

شهدت الساعات الماضية أزمة لمارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة المعار إلى نادي جيرونا، أثناء مشاركته في انتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني لعام 2026.

وتقام اليوم انتخابات اختيار الرئيس الجديد لنادي برشلونة، الذي سيتولى المنصب رسميًا في يوليو 2026.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تير شتيجن لم يتمكن من الإدلاء بصوته في الانتخابات لعدم إدراج اسمه في السجل الانتخابي للنادي بعدما وصل إلى ملعب "كامب نو" للتصويت رغم ابتعاده عن الملاعب في الفترة الحالية بسبب الإصابة.

وأكدت أن هناك شرط يعد إلزاميا للمشاركة في التصويت، إذ يجب على الأعضاء تسجيل بياناتهم في سجل التعداد السكاني الرسمي للمدينة، كإثبات لإقامتهم الفعلية في المنطقة.

وأوضحت أن الحارس حاول برفقة مستشاريه، معالجة المشكلة من خلال مراجعة كافة الوثائق الخاصة بوضعه داخل النادي، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن حل يسمح له بالإدلاء بصوته.

وأشارت إلى إنه من المقرر أن يُجري لاعبو الفريق الأول لنادي برشلونة والجهاز الفني، اللذين انضموا للنادي منذ أكثر من عام، تصويتهم بعد مباراة الفريق ضد إشبيلية مساء اليوم، بعدما كانت الخطة الأولية تقضي بإجراء التصويت صباحًا، ولكن لأسباب أمنية ولوجستية، تقرر إجراؤه مباشرة بعد المباراة.

وأُعير تير شتيجن، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى جيرونا حتى نهاية الموسم الجاري 2025 – 2026، من أجل المشاركة باستمرار ليضمن مكانه في كأس العالم، لكنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة؛ بعد مشاركته الثانية مع الفريق.