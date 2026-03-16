يعتبر الترمس من أشهر تسالي عيد الفطر المبارك، و تحتاج أغلب النساء إلى معرفة تحضيره فى المنزل خطوة بخطوة.

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:

المكونات:

1 كوب ترمس مجفف

3 لتر ماء

2 ملعقة كبيرة ملح

عصير ليمون (اختياري)

فصوص ثوم (اختياري للتحلية)

1 نقع الترمس:

اغسلي الترمس جيدًا.

انقعيه في ماء فاتر لمدة 24 ساعة لتلين الحبوب، مع تغيير الماء مرتين خلال اليوم.

2 سلق الترمس:

ضعي الترمس في إناء كبير مع 3 لتر ماء.

ارفعيه على النار حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه يطبخ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يصبح طريًا لكن محتفظًا بشكله.

3 إضافة الملح:

أضيفي 2 ملعقة كبيرة ملح أثناء السلق أو بعده حسب الرغبة.

بعض الأشخاص يضيفون عصير ليمون أو فصوص ثوم لتحسين الطعم.

4 التصفية والتبريد:

صفي الترمس من الماء واحتفظي به في برطمان نظيف.

يمكنك تخزينه في الثلاجة لتقديمه بارداً مع العيد.

5 التقديم:

يقدم الترمس مع رشة ملح خفيفة على الوجه أو مع شوية عصير ليمون حسب الرغبة.