يعتبر الترمس من أشهر تسالي عيد الفطر المبارك، و تحتاج أغلب النساء إلى معرفة تحضيره فى المنزل خطوة بخطوة.
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
المكونات:
1 كوب ترمس مجفف
3 لتر ماء
2 ملعقة كبيرة ملح
عصير ليمون (اختياري)
فصوص ثوم (اختياري للتحلية)
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
1 نقع الترمس:
اغسلي الترمس جيدًا.
انقعيه في ماء فاتر لمدة 24 ساعة لتلين الحبوب، مع تغيير الماء مرتين خلال اليوم.
2 سلق الترمس:
ضعي الترمس في إناء كبير مع 3 لتر ماء.
ارفعيه على النار حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه يطبخ لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يصبح طريًا لكن محتفظًا بشكله.
3 إضافة الملح:
أضيفي 2 ملعقة كبيرة ملح أثناء السلق أو بعده حسب الرغبة.
بعض الأشخاص يضيفون عصير ليمون أو فصوص ثوم لتحسين الطعم.
4 التصفية والتبريد:
صفي الترمس من الماء واحتفظي به في برطمان نظيف.
يمكنك تخزينه في الثلاجة لتقديمه بارداً مع العيد.
5 التقديم:
يقدم الترمس مع رشة ملح خفيفة على الوجه أو مع شوية عصير ليمون حسب الرغبة.