لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو
طبول الحرب تدق.. موازين القوة بين أمريكا وإيران قبل ساعة الصفر
سيناء .. التنمية خيار استراتيجي وخط الدفاع الأول عن الأمن القومي
دعاء 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك وترزقك الخير كله
مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا
إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست
ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
رياضة

باير ليفركوزن يكتسح فياريال بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن وفياريال
باير ليفركوزن وفياريال
حمزة شعيب

حقق فريق باير ليفركوزن الألماني فوزًا كبيرًا على حساب نظيره فياريال الإسباني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 12 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فياريال عند نقطة واحدة في المركز الأخير، ليودع الفريق الإسباني البطولة رسميًا.

تفاصيل الأهداف
افتتح مالك تيلمان التسجيل لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 35، مؤكّدًا تفوق الفريق الألماني في الشوط الأول. وأكمل اليخاندرو جريمالدو ثلاثية الفوز في الدقيقة 57، ليمنح فريقه راحة معنوية قبل ختام مرحلة الدوري.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة فياريال
اعتمد كاسبر هيولماند، المدير الفني للباير، على التشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: بلاسفيتش
  • خط الدفاع: كوانساه – أندريخ – بادي
  • خط الوسط: فاسكيز – فرنانديز – جارسيا – جريمالدو
  • الهجوم: تيلمان – شيك – مازا

تشكيل فياريال لمواجهة باير ليفركوزن
من جانبه، دفع مارسيلينو، المدير الفني للغواصات الصفراء، بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: تيناس
  • خط الدفاع: نافارو – مارين – فيجا – كاربونا
  • خط الوسط: بوكانان – كومسانيا – بارتي – دياتا
  • الهجوم: أولواسي – بيبي

الحكم
أدار اللقاء الحكم الدولي إسبن إسكاس، الذي أشرف على مجريات المباراة وفق قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وداع رسمي لفياريال
بهذه النتيجة، يودع فياريال الإسباني البطولة رسميًا، بعد أن بقي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، دون أي فرصة للتأهل إلى الدور المقبل، ليغلق صفحة مشواره في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

باير ليفركوزن فياريال دوري أبطال أوروبا

