الكشف عن حكام قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في إطار إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر فريق مانشستر سيتي مباراة الذهاب على ملعب "سانتياجو برنابيو" بثلاثة أهداف دون رد بأقدام اللاعب فيديريكو فالفيردي.

ويعاون الحكم الفرنسي كليمنت توربين نيكولاس دانوس وبنيامين بيجيز كمساعدين، وويلي ديلاجود حكمًا رابعًا، فيما يقود جيروم بريسارد تقنية الفيديو ويساعده باستيان ديشيبي.

وأدار الحكم الفرنسي مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الجولة السادسة بمرحلة الدوري لهذا الموسم 2025 – 2026،التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

وسبق لتوربين أن أدار 10 مباريات لريال مدريد فاز "الملكي" في 8 مواجهات وتعادل في مبارة وخسر الأخرى، فيما أدار 7 مباريات لمانشستر سيتي، إذ فاز الفريق الإنجليزي في 4 مباريات وتعادل في الأخر وخسر مواجهتين.