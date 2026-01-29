قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
رمضان السيد: إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا والوطن العربي
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي فوزًا ثمينًا على حساب ريال مدريد الإسباني، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحل ريال مدريد ضيفًا على بنفيكا في لقاء حاسم جذب أنظار جماهير الكرة الأوروبية، خاصة مع الطابع الخاص للمواجهة التي جمعت المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بفريقه السابق، في مباراة اتسمت بالإثارة وتقلبات النتيجة حتى اللحظات الأخيرة.

وانتهت المباراة بفوز بنفيكا بنتيجة 4-2، في لقاء ماراثوني شهد تغيرات متتالية في مجريات اللعب وترتيب الفريقين بجدول البطولة، ليحسم الفريق البرتغالي تأهله المباشر إلى دور الـ16.

وبادر ريال مدريد بالتسجيل عن طريق نجمه الفرنسي كيليان مبابي، بعدما حول عرضية متقنة برأسية قوية إلى الشباك، مسجلًا هدفه رقم 12 في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في إنجاز غير مسبوق.

ورد بنفيكا سريعًا بهدف التعادل عن طريق أندرياس شييلديروب، الذي استغل عرضية مميزة وأسكن الكرة بين قدمي الحارس تيبو كورتوا، قبل أن يضيف بافليديس الهدف الثاني للفريق البرتغالي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل بنفيكا ضغطه ونجح شييلديروب في تسجيل الهدف الثالث بتسديدة رائعة من الجهة اليسرى، سكنت شباك الحارس البلجيكي. ولم يتأخر رد ريال مدريد، إذ عاد مبابي مجددًا ليقلص الفارق، مستغلًا عرضية من الجهة اليمنى حولها بقوة داخل المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة توترًا كبيرًا، بعدما تعرض راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد للطرد إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يُشهر الحكم البطاقة الحمراء أيضًا في وجه رودريجو بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، نجح بنفيكا في تسجيل الهدف الرابع القاتل، ليؤكد انتصاره ويضمن التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ليضطر إلى خوض مواجهة الملحق من أجل استكمال مشواره القاري.

