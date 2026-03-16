ديني

حكم استخدام اللبوس الشرجي أو المهبلي أثناء الصيام.. أزهري يجيب

د عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول السائل: ما حكم استخدام اللبوس الشرجي أو المهبلي أثناء الصيام؟ وهل يفسد الصوم إذا استعمله الصائم خلال نهار رمضان؟.

وأجاب د. عطية لاشين، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن الناس، مستشهدا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾، موضحا أن مسألة استخدام اللبوس الشرجي أو المهبلي أثناء الصيام تعد من النوازل المعاصرة التي لم يتحدث عنها الفقهاء السابقون بهذا اللفظ، لكن الفقهاء المعاصرين اجتهدوا في بيان حكمها.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن للفقهاء المعاصرين في هذه المسألة رأيين، حيث يرى أصحاب الرأي الأول أن اللبوس الشرجي أو المهبلي يعامل معاملة الأكل والشرب، وبالتالي يعد من المفطرات إذا استخدمه الصائم في نهار رمضان، ويترتب على ذلك بطلان الصوم.

وأوضح أن الرأي الثاني، وهو الذي ذهب إليه معظم الفقهاء المعاصرين، يرى أن استخدام اللبوس الشرجي أو المهبلي لا يعد من المفطرات، ولا يفسد الصيام، مستدلين بعدة أدلة، منها أن ما يدخل من هذا الطريق لا يدخل إلى الجسم عن طريق الحلق، وهو المنفذ الطبيعي الذي إذا دخل منه شيء عد من المفطرات.

وأضاف أن من بين الأدلة أيضا أن اللبوس ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما حتى يقاس عليهما في الحكم، كما أنه يستخدم للتداوي وليس للتغذية، وبالتالي لا يأخذ حكم المفطرات.

وأوضح د. عطية لاشين أن الراجح من أقوال الفقهاء هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني، وهو أن اللبوس الشرجي أو المهبلي لا يفسد الصوم ولا يبطل الصيام؛ لأنه لا يدخل في معنى الأكل أو الشرب لا صورة ولا معنى.

وأشار إلى أن هذا الرأي هو الذي رجحه كذلك عدد من العلماء المعاصرين، كما ذهب إليه أكثر المشاركين في الندوة الطبية التاسعة التابعة لـالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والتي عقدت في مدينة الرباط عام 1997، حيث انتهى المشاركون إلى أن الصوم لا يفسد بما يدخل عبر الشرج، سواء كان حقنة شرجية أو تحاميل «لبوس» أو منظارا طبيا أو حتى إصبع الطبيب أثناء الفحص الطبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

الغندور

خالد الغندور يسخر من لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الترجي

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

خلاف الشقة قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة في مقتل عروس بورسعيد

خلاف قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

ترشيحاتنا

يوم المرأة المصرية

القومي للمرأة: يوم المرأة المصرية يجسد تاريخًا من النضال والإنجاز

وزير التعليم العالي

وزيرا التعليم العالي والتخطيط يبحثان تعزيز دور الجامعات والابتكار في دعم التنمية المستدامة

البنك الزراعى

نحو مستقبل أخضر .. البنك الزراعي المصري يعزز ثقافة الاستدامة في الريف

بالصور

الفول الحراتى.. يعالج أمراضا خطيرة

الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة

محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى القرين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد