الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبو الفتوح وعزت والشرقاوي على قوائم الإرهابيين.. إدراج نهائي بعد صدور أحكام باتة

عبد المنعم ابو الفتوح
ورد في الجريدة الرسمية في العدد 50 تابع ب الصادر في 2 مارس 2026، قرارًا جديدًا صادرًا عن النيابة العامة المصرية بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتضمن القرار رقم 2 لسنة 2026 الصادر عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وعلى قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2021 الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10) جنوب بتاريخ 12 يناير 2021 في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 19 تابع (أ) في 24 يناير 2021.


كما جاء القرار بعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 29 مايو 2022 في القضية ذاتها، والذي تم التصديق عليه بتاريخ 9 يناير 2023، وكذلك بعد الاطلاع على قرار مد الإدراج رقم 1 لسنة 2021 الصادر من محكمة جنايات القاهرة أول درجة الدائرة الثانية جنائي بدر بتاريخ 14 يناير 2026 في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 31 تابع في 8 فبراير 2026.


وقضى القرار أولًا بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2021 إدراج إرهابيين المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 19 تابع (أ) في 24 يناير 2021 بالنسبة لكل من: عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت ومعاذ الشرقاوي وذلك لصدور حكم نهائي بات بالإدانة قبلهم، كما نص القرار ثانيًا على إدراج المحكوم عليهم المذكورين نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وهم: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم ومعاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي، وذلك لصدور حكم نهائي بات بإدانتهم في القضية المشار إليها.

ونص القرار ثالثًا على نشره في الجريدة الرسمية، على أن تُنفذ آثاره اعتبارًا من تاريخ نشره، وقد صدر القرار في الأول من مارس 2026، بتوقيع المستشار الدكتور طارق أبو زيد رئيس الاستئناف ورئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
 

عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت والشرقاوي على قوائم الإرهابيين الجريدة الرسمية النيابة العامة قوائم الكيانات الإرهابية

