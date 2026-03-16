أوقاف الأقصر تعلن تجهيز 61 ساحة و1475 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مدن وقرى المحافظة حيث تم تجهيز 61 ساحة مخصصة لصلاة العيد إلى جانب 1475 مسجدا لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية وتنظيم كامل.

وجاءت هذه الاستعدادات تحت رعاية فضيلة الشيخ الطيب محمد حسان محمد وكيل مديرية أوقاف الأقصر ومسؤول الدعوة الإلكترونية والقائم بأعمال مدير المديرية والذي أكد أن المديرية حرصت على تجهيز الساحات والمساجد بكافة التجهيزات اللازمة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار وكيل أوقاف الأقصر إلى أنه تم التنسيق مع الإدارات الفرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمتابعة جاهزية الساحات والمساجد وتوفير الأئمة والخطباء لإقامة شعائر صلاة العيد بما يضمن أداء الصلاة في أجواء من التنظيم والسكينة.

وأوضح أن المديرية تعمل على تهيئة جميع الأماكن المخصصة للصلاة لاستيعاب الأعداد المتوقعة من المصلين مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لصلاة العيد داخل الساحات والمساجد.

وأكد أن مديرية أوقاف الأقصر تسعى دائما إلى توفير الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية خاصة في المناسبات الدينية الكبرى وعلى رأسها عيد الفطر المبارك بما يعكس روح الفرحة والطمأنينة بين أبناء المحافظة.