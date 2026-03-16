آثار الأقصر تتابع أعمال البعثه الأرجنتينية بمقبرة نفر حتب

تابع الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، أعمال البعثه الأرجنتينية التي تعمل بمقبرة نفر حتب TT49من الأسرة 18 من عصر الملك اي 1327-1323 ق .م صاحب المقبره نفر حتب كاتب امون المعظم ,المشرف علي ماشيه امون ، والمشرف علي عاملات النسيج الجميلات الخاصات بامون .



يذكر أن صممت المقبرة على هيئة هيكل المعماري لغرف الدفن السفليه علي محور طولي موجه من الشرق للغرب مما يستحضر تجدد المتوفي ورحلة الشمس اليوميه ومن الفناء.

يبدأ تسلسل الغرف وهي عباره عن الممر الخارجي والقاعه والممر الداخلي ومقصوره خاصه بالعباده توجد بها ثلاث تماثيل منحوته في الصخر.

وفي الفتره من 2000 الي2023 قامت جامعة يونيس ايرس الارجنتينيه بتسجيل ودراسته الأنماط الكتابيه و الاثريه للنصوص التذكاريه بينما قام فريق الماني بصيانة وتنظيف اللوحات الجدارية باستخدام تقنية الليزر وقد تم إنجاز المشروع بفضل منحه مقدمه من مؤسسة جيردا هنكل وتحت إشراف وزارة السياحه والاثار وقد فتحت المقبره الزياره عام 2024.



ويُعد أهم مناظر ونقوش مقبرة نفر حتب (TT49)، مشاهد الحياة اليومية والمهنية، ومناظر دقيقة توضح مهارة نفر حتب في عمله، ومشاهد لورش العمل وإنتاج المنسوجات الخاصة بمعبد آمون.



كما تتضمن المقبرة المناظر الجنائزية: تحتوي المقبرة على نقوش تفصيلية لموكب الجنازة، والممارسات الجنائزية التي تعكس طقوس العبور للحياة الأخرى، والتي تأثرت بالتغيرات السياسية والعقائدية بعد فترة العمارنة.



وتضم المقبرة تمثال صاحب المقبرة وزوجته: يوجد داخل المقبرة مقصورة تضم تمثالاً يجمع نفر حتب وزوجته "مريت آمون" (التي حملت لقب منشدة الإله آمون)، حيث يظهران بملابس كتانية دقيقة توضح رقي الفن في ذلك العصر.



وتتميز المقبرة بألوانها الزاهية ونقوشها المحفورة بدقة فائقة التي تغطي جدرانها، وتصور صاحب المقبرة في أوضاع تعبد.

