محافظ الأقصر يشهد حفل ختام مسابقة قرية التلاوة بالمهيدات في الطود| صور

في أجواء مميزة غمرتها حالة من البهجة والسعادة، شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ، فعاليات الحفل الختامي لمبادرة ومسابقة «قرية التلاوة»، والتي أقيمت على مدار شهر رمضان بقرية المهيدات التابعة لمركز الطود.

وبدأت الفاعلية بساحة مسجد الشيخ عبد السلام بقرية المهيدات بحضور مصطفى جبريل رئيس مدينة الطود ، والشيخ عبد السلام أبو الحجاج راعى الساحة الرفاعية ، وعددا من وكلاء الوزرات ، ولفيف من الشعبين والتنفيذين .

وتُعد هذه المسابقة، التي نُظمت على غرار مسابقة "دولة التلاوة" الشهيرة، التجربة الأولى من نوعها على مستوى محافظة الأقصر، حيث أقيمت الفعاليات برعاية من "جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالمهيدات"، واستهدفت غرس حب القرآن الكريم في نفوس النشء والشباب والتشجيع على الحفظ المتقن والتلاوة الصحيحة بأحكام التجويد وزيادة الاهتمام بعلوم القرآن الكريم ومتونه.

شهدت المسابقة إقبالاً كبيراً ومنافسات قوية، حيث شارك في مراحلها المختلفة أكثر من 235 حافظاً لكتاب الله، وعقب التصفيات وصل 4 متسابقين من أصحاب الأصوات الندية للمشاركة في الحفل الختامي، حيث فاز زياد محمد دسوقي من نجع مكي برحلة عمرة من فئة الصغار ، والدكتور اسماعيل أبو الحجاج من نجع المهيدات فاز برحلة عمره من فئة الكبار .

وخلال فعاليات الحفل، عبر أهالي قرية المهيدات ومركز الطود عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ الأقصر، على تلبية الدعوة وحضوره الكريم الحفل الختامي، مؤكدين أن تواجد المحافظ وسط أبنائه يُعد دافعاً قوياً وحافزاً كبيراً للاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي ترتقي بالنشء وتدعم القيم الأصيلة.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب محافظ الأقصر، عن سعادته البالغة بالتواجد وسط حفظة كتاب الله، مشيداً بالمستوى المتميز للمتسابقين، مؤكدا أن هذه المبادرة الطيبة تعكس الوجه المشرق لمحافظة الأقصر، وتؤكد حرص أهالينا على تنشئة أجيال متحلية بقيم القرآن الكريم والأخلاق الحميدة، متقدما بالشكر لكل القائمين على هذا الجهد النبيل، ومؤكدا على استمرار دعم المحافظة الكامل لمثل هذه الفعاليات التي تبني الإنسان وترتقي بالوعي والمجتمع.