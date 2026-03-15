حريق يلتهم 13 نخلة بقرية الزنيقة بإسنا جنوب الأقصر

نشب حريق بقرية الزنيقة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ما أسفر عن احتراق 13 نخلة بالكامل.



تلقى مركز شرطة إسنا إخطاراً بنشوب الحريق، فانتقل رجال الشرطة والحماية المدنية إلى الموقع، وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأراضي والمنازل المجاورة.



وقال شهود عيان إن سرعة الرياح ساعدت على انتشار النيران بسرعة، بينما لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية، واكتفت الخسائر بالممتلكات الزراعية.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تواصل الجهات المختصة تقديم الدعم لأصحاب النخيل المتضررة.