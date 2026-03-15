مديرية العمل بالأقصر توفر 300 وظيفة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

تواصل مديرية العمل بمحافظة الأقصر تنفيذ خطتها لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة.

وفي هذا السياق، التقى محمود باسل، وكيل وزارة العمل بالأقصر، مسئولي إحدى الشركات الخاصة لتكنولوجيا الطاقة الجديدة المحدودة، التي تعمل في مجال الإنتاج بمصنع تابع لشركة صينية، وذلك لبحث توفير نحو 300 فرصة عمل متنوعة لشباب المحافظة.

كما نظمت المديرية مقابلات شخصية للشباب الراغبين في العمل بمقر المديرية، تمهيدًا لتشغيلهم بإحدى الشركات المصرية-الصينية بمنطقة تيدا الصناعية بالعين السخنة، في عدد من المهن، من بينها مهندس كهرباء، فنيون، عمال إنتاج، عمال مخازن وعمال نظافة، إضافة إلى سائق كلارك.

وأوضح وكيل وزارة العمل أن الأجور تتراوح بين 8 آلاف و14 ألف جنيه شهريًا وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأكد أن هذه الفرص تأتي في إطار خطة المديرية للتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية، وتعزيز مشاركة العمالة الوطنية في المشروعات الصناعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.