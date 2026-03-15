الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غدا.. انطلاق قافلة طبية مجانية إلى وحدة العبابدة بغرب الأقصر

صورة ارشيفية
شمس يونس

 أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر عن تنظيم قافلة طبية مجانية بوحدة العبابدة التابعة لإدارة القرنة الصحية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 16 و17 مارس 2026، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وبإشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا للمترددين على القافلة في عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وتشمل القافلة تخصصات النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والباطنة، والجراحة، والعظام، إلى جانب تقديم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات عشوائية لقياس السكر وضغط الدم للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين.

وناشد مديرية الشؤون الصحية، المواطنين من أهالي القرنة والقرى المجاورة التوجه إلى وحدة العبابدة خلال يومي القافلة للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة مجانًا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

