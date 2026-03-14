إزالة 4 حالات بناء مخالف بالبياضية في الأقصر.. وحملات نظافة وتمهيد للطرق بقرى المدينة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، برئاسة على سيد صادق، بالتنسيق مع مركز شرطة الاقصر بإزالة عدد ٤ مبانى بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت مقامة بالمخالفة للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ واردة ضمن المتغيرات المكانية الغير قانونية وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وتضمنت الأعمال عدد حالة مبانى مخالفة صادر لها قرار إزالة وعدد ٢ حالة مبانى بالطوب الأبيض فى المهد وذلك بقري الروافعة والبغدادى والحبيل وقد تمت الازالة على مساحة ٦٦٠م٢.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة تضمنت أعمال نظافة وتمهيد ورش شوارع قرية البغدادى وأعمال نظافة المسار بقرية الروافعة من امتداد كمين البغدادى حتى مدخل مدينة البياضية جنوبا، وتمت أعمال حملات نظافة وتمهيد للطرق بقرية الحبيل.