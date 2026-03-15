حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بمدينة القرنة غرب الأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر برئاسة أحمد حسن أبوالحسن، بتنفيذ حملة إزالات فورية بنطاق المدينة، أسفرت عن إزالة شدة خشبية كانت مُعدة للبناء بدون الحصول على التراخيص القانونية.

ياتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في مهدها، وتكثيف المتابعة الميدانية لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

تمت أعمال الإزالة بحضور النوبي محمد حجاجي، نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع مسؤولي الإدارة الهندسية وقسم أملاك الدولة بالمركز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة القرنة، أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لتعليمات المهندس محافظ الأقصر، والتي تشدد على عدم التهاون مع أي محاولة للمساس بأملاك الدولة أو البناء العشوائي، مع التأكيد على سرعة الاستجابة للبلاغات ورصد المخالفات من خلال منظومة المتغيرات المكانية والجولات الميدانية.

وناشد رئيس مركز ومدينة القرنة السادة المواطنين بعدم البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة لتجنب المساءلة القانونية. واتباع الطرق القانونية حيث أن رخص البناء متاحة وفقاً للقوانين المنظمة.

وبالنسبة لتقنين الأوضاع والتصالح فعلى المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط سرعة التوجه لتقنين وضع اليد بالنسبة لأملاك الدولة، والاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء لتصحيح الأوضاع.

وأكد رئيس مدينة القرنة، أن الأجهزة التنفيذية بمركز القرنة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً، حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة وحمايةً للمقدرات العامة.