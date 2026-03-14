استجابة فورية من محافظ الأقصر.. إنشاء أول مكتب صحة نموذجي على مستوى الصعيد بأرمنت

قام الدكتور عبد الخالق مدنى رئيس مركز ومدينة أرمنت، والدكتور أحمد أبو العطا مدير مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، بجولة تفقدية لمعاينة الموقع المخصص لإنشاء مكتب صحة أرمنت المستقل في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر بحضور كل من الدكتور محمد عبد الحافظ مدير الإدارة الصحية بأرمنت والمهندس عمرو حسين مدير التخطيط بمديرية الشؤون الصحية والمهندسة دعاء محمد علي مدير التنظيم بالإدارة الهندسية.

شملت الجولة معاينة المبنى الإداري القديم التابع لمستشفى حميات أرمنت، والذي تم تخصيصه لإقامة المشروع عليه.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لخطة وزارة الصحة والسكان، بهدف التوسع في إنشاء مكاتب صحة مستقلة تتبع "النموذج النمطى" الموحد، لضمان جودة الخدمة وكفاءة الإدارة، ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في قطاع الصحة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو العطا أن مكتب صحة أرمنت الجديد يعتبر أول مشروع من نوعه يتم اعتماد ارتباطات مالية له على مستوى صعيد مصر وفقاً للنموذج النمطي الحديث، مما يضع أرمنت في مقدمة المدن التي تطبق معايير التطوير الإنشائي بوزارة الصحة ويضمن تطبيق النموذج النمطي توفير بيئة عمل متطورة ومجهزة بأحدث الوسائل وتسهيل الإجراءات وسرعة استخراج الشهادات والأوراق الرسمية للمواطنين في مكان مخصص ولائق.