رئيس تضامن النواب لـ صدى البلد : أقترح استضافة الأب لأبنائه يوما على الأقل بدلا من رؤيتهم ساعة في الشارع

قالت النائبة راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، إنها تعتقد أن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته خلال العام الحالي.

وأشارت مصطفى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها ترى أن الإعلام ودراما رمضان سلطا الضوء بشكل كبير على الحضانة والرؤية ، ما يمهد لإمكانية مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية قريبا داخل مجلس النواب.

وأكدت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، أنها ترفض أن يقوم الأب برؤية الابن أو الابنة في مكان عام لمدة ساعتين ، مشيرة إلى أنها تقترح استضافة الأب لأبنائه يوم على الأقل بدلا من رؤيتهم ساعة أو ساعتين في الشارع ،بحيث يستضيفهم ويتناول معهم الطعام ويخرج معهم حتى يشعر الأطفال بحياة أسرية.

واختتمت: أتوقع أنه سيتم عقد حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية أثناء مناقشته داخل مجلس النواب ، بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ترضي الأب والأم وفي مصلحة الأبناء.