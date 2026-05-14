الإشراف العام
أخبار البلد

انتخاب مصر عضواً بمجلس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لأول مرة

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن انتخاب جمهورية مصر العربية عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وذلك لأول مرة، حيث كان قد تم ترشيح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لعضوية المجلس مسبقاً، وخلال الاجتماع تمت الموافقة بالإجماع على انتخابه، الامر الذي يعزز من التواجد المصري فى المنظمة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للمنظمة التي عُقدت افتراضياً يومي 13 و14 مايو 2026، تحت شعار «الأمن الغذائي من خلال التعاون والابتكار».

وترأس الوفد المصري المشارك في الاجتماعات، بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث شهدت الدورة اجتماعات مكثفة لكبار المسؤولين والوزراء بمشاركة الدول الأعضاء.

وتناولت الدورة السابعة، عدداً من الملفات الاستراتيجية، جاء في مقدمتها: استعراض الرؤية الاستراتيجية للمنظمة الممتدة حتى عام 2031، ومناقشة المسائل المالية واعتماد مشروعات القرارات الحيوية لتعزيز العمل المشترك، كما تم انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الجديد، والذي أسفر عن فوز مصر بالمقعد، حيث سيمثلها المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب الصياد عن تقدير مصر لجمهورية كازاخستان (دولة المقر) وللدول الأعضاء على دعمهم المستمر للمنظمة، مؤكدا استعداد الدولة المصرية لتقديم كافة سبل الدعم الفني ونقل الخبرات الزراعية للدول الأعضاء، مشدداً على أن تحقيق الأمن الغذائي هو الركيزة الأساسية لاستقرار دول الإقليم.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك الانتخاب يأتي تتويجاً للتوجيهات السياسية بضرورة تعزيز التواجد المصري الفاعل داخل المنظمات الدولية والإقليمية، كما يعكس الدور الريادي الذي تلعبه مصر في ملفات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الإسلامية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة في سلاسل الإمداد والغذاء.

وشارك في الاجتماعات الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما حضر الاجتماع الوزاري نحو ٤٣ دولة عضو منها ستة دول جديدة هي الاردن واليمن والجابون ازربيجان واوزبكستان.

