رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه

أنهى النادي الأهلي رسميًا صفقة ضم اللاعب هادي رياض مقابل 35 مليون جنيه، ومن المقرر الإعلان الرسمي خلال ساعات.

تفاصيل الصفقة:

30 مليون جنيه سيتم تسديدها على قسطين : الأول فور توقيع العقد، والثاني بعد شهر، قيمة كل قسط 15 مليون جنيه .

5 مليون جنيه إضافية كبند محفز في حال تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

تأتي الصفقة ضمن تعزيزات الأهلي استعدادًا للمنافسات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري، مع توقع أن يلعب هادي رياض دورًا مهمًا في التشكيل الأساسي للفريق.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 26 نقطة، فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.