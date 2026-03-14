وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادي الجديد جهود مواجهة سوء الأحوال الجوية

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ظهر اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية والحيوية بالمحافظات، والوقوف على مستجدات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بداية اللقاء، حرصت الدكتورة منال عوض ، علي متابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة وسط تحذيرات هيئة الارصاد الجوية عن النشاط الملحوظ للرياح المثيرة للأتربة في عدد من المناطق ، وما تم اتخاذه من إجراءات استباقية للتعامل مع سوء الطقس، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لمواجهة أي طوارئ، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بصورة منتظمة.

وأشارت محافظ الوادي الجديد ، إلى أنه تم تفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع الأحداث الطارئة بسبب سوء الاحوال الجوية وتكليف الوحدات المحلية بسرعة التدخل لرفع آثار الاتربة من شدة الرياح علي الطرق السريعة والداخلية بعدد من المراكز والمدن .

كما استعرض اللقاء جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال التوسع في إقامة المنافذ والمعارض والأسواق المتحركة بالتعاون مع الجهات المختلفة وبصفة خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم ، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق وضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع وعدم المغالاة في الأسعار، والتصدي لأي ممارسات احتكارية بما يخفف الأعباء عن المواطنين .

كما وجهت الدكتورة منال عوض باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية من القيادات التنفيذية بالتعاون مع جهات وزارة التموين والوزارات الاخري علي المواقف والأسواق .

وأوضحت حنان مجدي ، أن هناك جولات ميدانية مستمرة خلال الأسبوع الماضي ومنذ بداية شهر رمضان المبارك علي الأسواق بالتعاون مع مفتشي التموين للتصدي لأي مبالغة في رفع أسعار السلع الأساسية والالتزام بالاسعار المقررة وضبط منظومة الأسعار .

كما تطرق اللقاء إلى متابعة منظومة التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية ، حيث أكدت د. منال عوض ، علي ضرورة استمرار جهود المحافظة في تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التصالح، مع سرعة فحص الطلبات المقدمة والبت فيها وفقاً للقانون والضوابط المنظمة، إلى جانب مواصلة جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي الحاسم لأي مخالفات بناء جديدة في المعد ، بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوقها.

كما ناقش اللقاء عددًا من ملفات التنمية بالمحافظة، حيث أشادت وزيرة التنمية المحلية بما تمتلكه محافظة الوادي الجديد من مقومات تنموية واعدة ومزايا تنافسية في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها والسياحة البيئية، مشيرة إلى حرص الوزارة علي دعم جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية المتاحة بالمحافظة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية تسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعم الاقتصاد المحلي.

وفي السياق نفسه، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بالمحافظة، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

و استعرضت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أبرز الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مختلف الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين وجهود رفع كفاءة مستوي العمل الحكومي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدة حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والبيئة، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة لدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى المستهدفة بمركز الفرافرة بالمحافظة، حيث تم الاشارة الى الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة في جميع القطاعات بنسبة ١٠٠٪؜ .

وأكدت د. منال عوض، أن المبادرة تمثل أحد أهم مشروعات الدولة المصرية لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في الريف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجهت بضرورة متابعة تشغيل كافة المشروعات في مختلف القطاعات ودخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها وذلك في ضوء التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن .

وأشارت محافظ الوادي الجديد، إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها تقدر بحوالي ٣٢١ مشروع وستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة ، خاصة في قطاعات البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل لأبناء القرى.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود المحافظة في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للمراكز والمدن والقرى.

وتطرق اللقاء كذلك إلى ملف الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية بمحافظة الوادي الجديد، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات البيئية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة، والعمل على تطوير المحميات الطبيعية بما يدعم جهود تنشيط السياحة البيئية ويعزز من الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.