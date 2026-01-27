الكاف يهدد بحظر استخدام المناشف من قبل حراس المرمى في كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نيته تشديد الإجراءات ضد حراس المرمى الذين يستخدمون المناشف خلال المباريات، وفق ما صرح به أوليفييه سفاري، رئيس لجنة الحكام في الكاف.

وأوضح سفاري أن هذا التوجّه يأتي للحد من الممارسات غير المسموح بها داخل منطقة المرمى، وقد يفتح الباب أمام فرض عقوبات على بعض الحراس، من بينهم نوبالي وإدوارد ميندي، الذين لجأوا إلى وضع المناشف على المرمى خلال منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الكاف لضمان تطبيق القوانين بشكل صارم والحفاظ على نزاهة المباريات في البطولة القارية.