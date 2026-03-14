استقالة رئيسة لجنة الحكام في زامبيا بسبب الفساد
مسئول في البيت الأبيض يدعو إلى إعلان النصر والانسحاب من الحرب مع إيران
دعاء العشر الأواخر من رمضان مكتوب.. ردده قبل الإفطار
ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
بسبب سوء الطقس ..حريق كبير بمصنع في الدقهلية
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
الصحة والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

جانب من البرتوكول
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030، والخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتعزيز التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين الخصائص السكانية ودعم التنمية المستدامة.

وقّع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتعاون الدولي، بحضور د. رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتورة ميرڤت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور ياسر جمال مدير إدارة المتابعة بالمجلس القومي للسكان.

التنسيق الفعال مع الوزارات والمحافظات

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن البروتوكول يعزز مبدأ اللامركزية من خلال التنسيق الفعال مع الوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، لتنفيذ الاستراتيجية القومية والمبادرات الوطنية والمحلية، مشيرًا إلى أنه يركز على تحسين الخدمات العامة، وتقليل التفاوت بين المحافظات وداخلها، وخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، بما يدعم استقرار الأسرة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن البروتوكول يشمل تدريب العاملين بالمحافظات على القضية السكانية والإجراءات التنفيذية وفق الدليل الإجرائي، وتشكيل فرق عمل مشتركة تضم متخصصين وخبراء في المجالات الاستشارية والعلمية والفنية والبحثية، مع وضع خطط تدريبية مشتركة لرفع كفاءة فرق العمل السكانية والقيادات التنفيذية والمحلية، وإجراء الأبحاث اللازمة لسد الفجوات المجتمعية وتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، للوصول إلى نتائج ملموسة في تحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، مع تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون في كافة المجالات لتطوير الخدمات ودعم الأسرة المصرية.

وتؤكد الوزارتان استمرار الجهود المشتركة لتنفيذ البروتوكول بكفاءة عالية، من خلال التنسيق الفعال والتدريب المستمر والمشاركة المجتمعية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز الاستقرار السكاني والتنموي، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زعيم كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ في اتجاه البحر.. ماذا تقصد؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

سعر فولكس فاجن ID.3 Neo

فولكس فاجن تعيد إحياء سيارة ID.3 بإسم جديد

إدمان الهاتف

كيف تستعيد تركيزك؟.. 5 طرق لكسر عادة تفقد الهاتف التي تسرق وقتك

سيارات موفرة للبنزين

5 سيارات موفرة للبنزين في السوق المصري.. بالأسعار

بالصور

ضبط سائق سيارة نقل تسبب في سقوط اللافتة التحذيرية بكوبري الصاغة بعد يوم من افتتاحه

متحف تل بسطا بالزقازيق يستقبل 11 جولة إرشادية استفاد منها 197 طالب من ذوي الهمم

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد