قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يبدأ مناقشة التقرير النهائي لمشروع موازنة 2026-2027
إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة.. شيخ الأزهر يوجه بتحمل نفقات سفر وإقامة أسرة طالب تايلاندي
وزير خارجية تركيا لنظيره الإيراني: نأمل أن تفضي مزيد من المباحثات إلى نتيجة إيجابية
زيارة محمد بن زايد للقاهرة.. محطة جديدة في مسار التحالف المصري الإماراتي
أول مستضيف للنبي بعد الهجرة النبوية للمدينة.. تعرف على قصته
5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع
وزير الخارجية السعودي يرحب في اتصاله بنظيره الإيراني بالاتفاق مع واشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً
إخلاء سبيل سيدة سورية ونجليها في واقعة التعدي على جيرانهم بقليوب
غرامة 300 ألف جنيه وغلق المنشأة المخالفة.. تفاصيل مشروع قانون الأمان المؤسسي للطفل بعد إحالته للجان المختصة
مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ الأمَّة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ
الفرحة مرسومة على وجوههم.. لحظة خروج طالبات الثانوية الأزهرية من لجان الامتحانات اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية تستهدف تعزيز العلاقات التجارية

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.

وأوضح شكري أن المجلس كان قد أحال القرار الجمهوري إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة، حيث قامت اللجنة بمراجعة نصوص الاتفاقية والمذكرة الإيضاحية المرفقة بها، إلى جانب الاطلاع على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي انتهى إلى عدم وجود أي مخالفة دستورية في القرار المعروض.

وأشار رئيس اللجنة المشتركة إلى أن مجموعة الدول الثمانية النامية تأسست بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، والتي تضم مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران ونيجيريا وبنجلاديش، وانضمت إليها أذربيجان كعضو تاسع عام 2024، لافتًا إلى أن اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المجموعة تم توقيعها عام 2006 وبدأ التطبيق الفعلي لها عام 2011.

وأكد التقرير أن الاتفاقية تستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال تخفيض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، إلى جانب دعم التنوع السلعي وتحقيق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وقدرة على التنبؤ، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء.

وأضاف شكري أن الاتفاقية تتضمن آليات واضحة لتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، فضلًا عن إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل والعوائق غير الجمركية، ومنح السلع المستوردة معاملة وطنية عادلة، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق ويزيد من تنافسية المنتجات الوطنية.

كما تناول التقرير آليات تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء، والتي تبدأ بالمشاورات الثنائية الودية، ثم اللجوء إلى اللجنة الإشرافية، وصولًا إلى هيئة التحكيم حال تعذر التوصل إلى تسوية، بما يضمن استقرار العلاقات التجارية بين أطراف الاتفاقية.

وأوضح رئيس اللجنة المشتركة أن اللجنة رأت أن الانضمام إلى الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تنمية التبادل التجاري وتوطيد التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، كما يسهم في دعم القطاع الخاص وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتحسين الخدمات اللوجستية وحركة النقل والتجارة.

وأكد التقرير أن الاتفاقية تتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الميزان التجاري المصري ورفع القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.

وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على القرار الجمهوري، وأوصت المجلس بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

جمهورية مصر العربية اتفاقية التجارة التفضيلية الدول الثمانية النامية المنازعات الجلسة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

محمد أمين بن هاشم

محمد أمين بن هاشم مديرا فنيا لـ مودرن سبورت

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

محمد مرزبان

لوقف نزيف الدم.. محمد مرزبان يجري عملية جراحية في المخ.. خاص

عبد الحليم حافظ

أسرة عبد الحليم حافظ تتقدم بشكوى للديوان الملكي المغربي.. تفاصيل

أحمد صيام

أحمد صيام: الإخوان يحاولون استخدام فيديو لي لمصالحهم.. ولن أسمح بذلك

بالصور

لامبورجيني تستعد لإطلاق وحش إيطالي بقوة 1065 حصانًا

Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026
Lamborghini Revuelto 2026

طريقة عمل الكنافة بالمانجو باحترافية

طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية
طريقة عمل الكنافة بالمانجو بإحترافية

في عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته وبناته

فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته
فى عيد ميلاده الـ34.. صور تجمع محمد صلا بزوجته و بناته

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها
سرطان الدم..أعراض صامتة يجب الحذر منها

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد