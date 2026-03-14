الأرصاد: استمرار نشاط الأتربة بأغلب الأنحاء .. والتحسن خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، مستجدات الحالة الجوية للطقس، حيث يشهد استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، يصاحبها تدهور للرؤية الأفقية على بعض المناطق.

قالت هيئة الأرصاد، إن الرؤية الأفقية انخفضت على أسوان إلى 700 م.

كما يتضح من صور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، تحرك الغطاء السحابي شرقاً تمهيداً لدخول الجبهة الباردة وبداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بعد دخول الرياح الشمالية الغربية.

أوضحت هيئة الأرصاد، أنه ما زال اتجاه الرياح الجنوبية الغربية النشطة هي المؤثرة على أغلب الأنحاء.

ونصحت هيئة الأرصاد، بضرورة مراعاة عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والأسطح المتهالكة وأعمدة الإنارة، الالتزام بارتداء الكمامة عند الخروج وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تبدأ الأجواء في التحسن الملحوظة في مستوى الرؤية الأفقية مع نهاية اليوم.