أصل الحكاية

صفقة المدافع الجديد فى الأهلى.. من هو هادي رياض؟

هادي رياض
هادي رياض
أمينة الدسوقي

واصل النادي الأهلي تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الشتوية، بعدما أعلن رسميا تعاقده مع المدافع هادي رياض قادما من صفوف بتروجت، في إطار خطة تدعيم الفريق قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

عقد طويل الأمد لتعزيز الاستقرار الدفاعي

وأكد الأهلي، في بيان رسمي، أن هادي رياض أنهى جميع إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء، ووقع على عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2029.

ونشرت الحسابات الرسمية للنادي صورًا للاعب بقميص الأهلي، مرفقة بتعليق:"هادي رياض في قلعة البطولات"، في إشارة إلى الرهان عليه كإضافة جديدة للمنظومة الدفاعية.

خامس صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

ويُعد هادي رياض خامس صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما سبق للنادي التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري، إلى جانب عمرو الجزار وأحمد عيد، فضلًا عن ضم مروان عثمان على سبيل الإعارة.

من هو هادي رياض لاعب الأهلي الجديد؟

يبلغ هادي رياض من العمر 27 عامًا، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، كما يمكنه شغل مركز الظهير الأيمن عند الحاجة، ما يمنح الجهاز الفني مرونة إضافية في الخط الخلفي.

وبدأ اللاعب مسيرته بالتنقل بين عدة أندية في الدرجات المختلفة للدوري المصري، أبرزها شربين، وادي دجلة، حرس الحدود، وكفر الشيخ، قبل أن ينتقل إلى بتروجت عام 2021، حيث لفت الأنظار بأدائه المنتظم.

أرقام هادي رياض مع بتروجت

خلال فترة وجوده مع بتروجت، شارك هادي رياض في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي، خاض المدافع 16 مباراة في بطولات الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية، ونجح في تسجيل هدف واحد.

ظهور دولي دون مشاركة

وسبق أن تم استدعاء هادي رياض لقائمة منتخب مصر خلال بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر نهاية العام الماضي، لكنه لم يشارك في أي مباراة خلال البطولة.

هادي رياض

جلسة تصوير وكشف طبي قبل القيد

وشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة حضور اللاعب للخضوع لجلسة تصوير رسمية، وأعقبها إجراء الكشف الطبي، تمهيدًا لقيده في القائمة المحلية والقارية.

التركيز ينتقل إلى دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة النتائج الإيجابية.

