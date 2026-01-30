شريف الخشاب: مشاكل إمام عاشور تتكرر في الأهلي

أكد شريف الخشاب، مدرب غزل المحلة السابق، أن عقلية لاعب الأهلي، إمام عاشور، كانت سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات خلال مسيرته الكروية.

وأضاف الخشاب، في تصريحات لبرنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، أن أسلوب عاشور يشبه طريقة زميله السابق وسام أبو علي، والذي كان يقدمه وكيله أيضًا آدم وطني، بهدف الرحيل عن الأهلي والبحث عن الاحتراف الخارجي.

تاريخ اللاعب مع الأزمات



وأشار الخشاب إلى أن عاشور لم يكن لاعبًا هادئًا منذ أيامه في الزمالك، حيث كان يثير المشاكل داخل الفريق. وأكد أن الأهلي بحاجة لاتخاذ موقف حاسم بشأن اللاعب، خاصة إذا كان النادي قد استفاد فنيًا من جهوده، ومن الممكن الاستفادة ماليًا من رحيله.

وأضاف: “اللاعب بهذه العقلية لن ينجح في الاحتراف الخارجي، والأهلي لا يقف على أحد، وهناك من هم أفضل منه غادروا القلعة الحمراء دون أن يتأثر الفريق.”

تأثيره على غرفة الملابس

وأوضح الخشاب أن إمام عاشور بدأ يثير المشاكل داخل غرفة الملابس بعد انضمام لاعبين مثل تريزيجيه وزيزو، مشددًا على أن اللاعب كان من المفترض الالتزام بعقده ووضع مصلحة النادي فوق المطالب الشخصية. وأكد الخشاب أن رفض السفر مع الفريق إلى تنزانيا يمثل مثالًا على عدم التزام اللاعب بمصلحة الفريق.

العقوبة التي فرضها الأهلي

في السياق ذاته، قرر النادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين، مع توقيع غرامة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، بعد تغيبه عن رحلة الفريق إلى تنزانيا. وبهذه العقوبة، يسعى الأهلي لإرسال رسالة واضحة بأن الانضباط والالتزام فوق أي اعتبارات شخصية.











