أشرف قاسم: تصرف إمام عاشور مع الأهلي سوء سلوك وتمرد

أبدى أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، استياءه من تصرف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بعد امتناعه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، معتبرًا ما حدث خروجًا عن النص وسلوكًا غير مقبول من لاعب يفترض أن يكون قدوة داخل الفريق.





قرار الأهلي تجاه اللاعب

وكان النادي الأهلي قد أعلن توقيع عقوبة مالية على إمام عاشور بقيمة 1.5 مليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، مع خضوعه للتدريب بشكل منفرد، وذلك بسبب عدم التزامه بالسفر مع الفريق في مهمته الخارجية. وجاء القرار سريعًا وحاسمًا من إدارة النادي لفرض الانضباط داخل صفوف الفريق.





تصريحات أشرف قاسم

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، أوضح أشرف قاسم أن تصرف إمام عاشور يعكس محاولة ضغط واضحة على إدارة الأهلي من أجل تعديل عقده. وأكد أن هذا الأسلوب في التعامل قد يكلف اللاعب خسائر كبيرة على المستوى الفني والمهني، مشددًا على ضرورة أن يتدخل المقربون من اللاعب لتقديم النصيحة السليمة له قبل تفاقم الأزمة.





سوء سلوك وتمرد مرفوض

وأشار قاسم إلى أن ما فعله إمام عاشور يُعد سوء سلوك ونوعًا من التمرد، لا يليق بلاعب يُصنف كأحد أفضل عناصر الفريق. وأضاف أن اللاعب المميز يجب أن يكون الأكثر التزامًا وانضباطًا، لأن الجماهير والإدارة تنظر إليه كنموذج يُحتذى به داخل وخارج الملعب.





الأهلي فوق الجميع

وأكد نجم الكرة المصرية السابق أن الفرق الكبرى، وعلى رأسها النادي الأهلي، لا تعتمد على لاعب واحد مهما بلغت قيمته الفنية. واعتبر أن قرار إدارة الأهلي كان سليمًا وفي التوقيت المناسب، مشيدًا بسرعة إصدار البيان الرسمي، التي ساهمت في توضيح الصورة ومنع انتشار الشائعات أو حدوث لغط بين الجماهير والإعلام



