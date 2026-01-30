شريف عبد الفضيل: الأهلي يلتزم بالقيم.. وأزمة إمام عاشور غير مقبولة

علق شريف عبد الفضيل نجم الكرة المصرية السابق، على أزمة لاعب الأهلي إمام عاشور التي شهدتها الساعات الماضية.

وقال عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر قناة MBC مصر 2: "الأهلي لا يتخلى عن قيمه ومبادئه، وما حدث من إمام عاشور أمر غير مقبول."

وأضاف نجم الأهلي السابق: "إمام عاشور لجأ إلى سياسة لوي الذراع، وهذا الأسلوب لا يجدي مع الأهلي، وسبق أن رحل أكثر من لاعب مهم عن الفريق، والأهلي لا يقف على أحد."

وأوضح عبد الفضيل أن اللاعب عاد مؤخرًا من إصابة خطيرة كادت أن تبعده عن ممارسة كرة القدم، واستطاع استعادة جزء من مستواه، معقبًا: "لا أعلم كيف يفكر اللاعب في هذا التوقيت."

وأشاد شريف عبد الفضيل بإدارة الأهلي على تعاملها السريع والجيد مع الأزمة، مؤكدًا أن النادي تمسك دائمًا بمبادئه وانضباط لاعبيه.

وأشار نجم الكرة المصرية السابق إلى أن في وجهة نظره، وقت رحيل وسام أبو علي عن الأهلي كان اللاعب آنذاك الأبرز والأهم، لأنه كان لاعبًا شاملًا يسجل من الكرات الثابتة والمتحركة وبالراس، وكان أهم من إمام عاشور في ذلك التوقيت.