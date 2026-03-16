اعمدة الدخان ملأت السماء.. محاولات لإخماد حريق في موقع إنشائي بمدينتي| صور

تحاول قوات الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على حريق هائل اندلع في أحد المواقع الانشائية في مدينتي بالقاهرة الجديدة، وتسبب الحريق في تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود، إلى السماء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق هائل في مدينتي، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف وتبين أن الحريق في موقع إنشائي وانتشرت النيران بسرعة كبيرة بسبب الأخشاب في موقع الانشاءات.

وباشرت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وسط انتشار كثيف للدخان في محيط المنطقة، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق.