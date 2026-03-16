دون إصابات.. السيطرة على حريق هائل بمنزل في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق شب بمنزل دون إصابات بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق داخل منزل بحي جنوب مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء ، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق اندلع في طابق داخل منزل مشيد بالطوب اللبن، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة.

وعلى الفور قامت الاجهزة المعنية بفصل جميع المرافق من كهرباء وغاز بمعرفة المختصين كإجراء احترازي لضمان سلامة المنطقة.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء المنزل أو المنازل المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.

