فييرا: الزمالك أثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري

أكد جورفان فييرا أن نادي الزمالك فاجأ الجميع هذا الموسم، في ظل التحديات الكبيرة التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى أن ما يحققه الفريق يعكس قوة شخصيته.

وأوضح فييرا في حواره مع ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، أنه مر بتجربة مشابهة خلال فترة تدريبه للزمالك، حيث واجه النادي أزمات مالية وتنظيمية، وهو ما يجعل ما يحدث حاليًا أمرًا ليس غريبًا عليه، لكنه يظل مثيرًا للإعجاب.

وقال: "الزمالك يعاني من بعض المشكلات، سواء المالية أو الإدارية، بالإضافة إلى غياب رئيس النادي بسبب المرض، لكن الفريق ما زال يحقق نتائج إيجابية"، مضيفًا أن النجاح في هذه الظروف يمنح اللاعبين والجماهير ثقة كبيرة.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن ما يقدمه الزمالك هذا الموسم يثبت أن "لا شيء مستحيل في كرة القدم"، مع تمنياته بالتوفيق للكرة المصرية واستمرار تطورها على المستويين الإفريقي والدولي.