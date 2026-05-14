إعلام الداخلة بالوادي الجديد يناقش أهمية وعي الشباب بتحديات الأمن القومي

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة تثقيفية حول " الشباب والوعي بأبعاد وتحديات الأمن القومي " ، جاءت الندوة في سياق الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات، والتي تستهدف تعزيز الوعي بتحديات الأمن القومي المصري، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد.



عقدت الندوة بمقر مجمع اعلام الداخلة، وحاضر فيها العميد محمد عبدالمنعم حنفي رئيس جهاز المشروعات القومية بمحافظة الوادي الجديد، في حضور جمهور متنوع من الشباب والقيادات التنفيذية والشعبية ومهتمون بالشأن السياسي.



إفتتح الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد ، موضحا أن المجمع يحرص على إعداد وتنظيم الفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع ، وخصوصا الشباب ، بالقضايا المصيرية التي تهم الوطن والتي يعد الأمن القومي أبرزها حاليا لاسيما في ضوء التحديات الراهنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مثل هذه الفعاليات تلعب دورا حيويا في ترسيخ المفاهيم الصحيحة وتعزيز قدرة الشباب على مواجهة الشائعات والتحديات المختلفة .



ومن جانبه أكد العميد محمد عبدالمنعم حنفي أن وعي الشباب بتحديات الأمن القومي يعد ركيزة أساسية لإستقرار الدولة وحماية مقدراتها ، خصوصا في ظل الحروب النفسية والشائعات الحديثة .

وأشاد العميد محمد عبدالمنعم بالدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة العامة للإستعلامات من خلال مجمعات الإعلام التابعة لها في المحافظات ، من خلال ندواتها وبرامجها الهادفة إلى تثقيف الشباب وتوعيتهم بالقضايا الوطنية، مشيرا إلى أن مواجهة تحديات الأمن القومي تتطلب وعيا مجتمعيا مشتركا من كافة الفئات، وخصوصا الشباب الذين يمثلون المستقبل.



وتناول المحاضر مفهوم الأمن القومي وتطوره عبر التاريخ ، وأبعاده المختلفة ومنها السياسي والإقتصادي والعسكري والإجتماعي ، كما إستعرض التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.



وتطرق إلى آليات تعزيز الوعي المجتمعي بتحديات الأمن القومي، ومن بينها إطلاق الحملات القومية المتنوعة ،وتنظيم الندوات التثقيفية بالتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لرفع الوعي الوطني .



وأشار العميد محمد عبد المنعم في محاضرته إلى دور الشباب في حماية الأمن القومي ، مشددا هنا على أهمية المسؤولية الرقمية للشباب من خلال التأكد من المعلومات قبل نشرها لمواجهة الشائعات، ودعم التنمية من خلال المساهمة في المشروعات الوطنية وتنمية الحس الوطني ، إضافة إلى إجتهاد الشباب في إكتساب المعرفة الحقيقية حول طبيعة التحديات الداخلية والخارجية.



وأكد المحاضر على أهمية التركيز على توعية الشباب بآليات الحروب النفسية المضادة التي تستهدف إستقرار المجتمع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وإدراك دور المشروعات القومية المستدامة في تعزيز قوة الدولة .



أدار الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد، في حضور محمود عزت مسؤول البرامج بالمجمع، ومروة محمد الاعلامية بالمجمع.