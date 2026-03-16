تأجيل محاكمة طليق المطربة رحمة محسن لجلسة 30 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة طليق المطربة رحمة محسن، بتهمة إزعاج المجني عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة لها، وإذاعة صور وفيديوهات خادشة،لجلسة 30 مارس لحضور المتهم بشخصه.

وكانت جهات التحقيق أحالت المتهم إلى المحاكمة، بعد اتهامه بنشر مقاطع مصورة تتضمن محتوى خادشًا عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى طليقته، وهي مطربة معروفة، بقصد التشهير بها والإساءة إلى سمعتها.



وكشفت التحقيقات أن المتهم تداول ونشر مقاطع فيديو خاصة بطليقته عبر الإنترنت، ما اعتبرته جهات التحقيق اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، فضلًا عن تعمد إزعاج المجني عليها والإضرار بسمعتها.



وأوضحت التحقيقات أن الواقعة بدأت عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من المطربة، أفادت فيه بقيام طليقها بنشر مقاطع مصورة خادشة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في أضرار مادية وأدبية لها.



وعلى إثر البلاغ، باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في الواقعة، حيث تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، قبل أن تقرر جهات التحقيق إحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بنشر مواد خادشة للحياء، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات