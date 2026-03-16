أحمد السعدني عن حكاية نرجس : أداء استثنائی مدهش لست مخلصة لموهبتها

أشاد الفنان أحمد السعدني بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور في مسلسل حكاية نرجس والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

ونشر أحمد السعدني عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»، صورة لـ ريهام عبدالغفور من «حكاية نرجس»، وعلق كاتبا :أداء استثنائی مدهش لست مخلصة لشغلها و لموهبتها الف مبروك يا ريكو و مبروك لكل فريق العمل الرائع ده.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art. .